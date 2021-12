Đảng cầm quyền xúc tiến đối sách hỗ trợ đối phó với COVID-19 quy mô hơn 84 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh Hàn Quốc trên thực tế đang tạm dừng lộ trình từng bước khôi phục đời sống thường nhật, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành chính thức công bố về việc xúc tiến lập đối sách hỗ trợ tài chính đối phó với COVID-19 quy mô 100.000 tỷ won (84,3 tỷ USD).Đại diện đảng cầm quyền tại Quốc hội Yoon Ho-jung phát biểu sẽ xúc tiến sửa đổi luật liên quan, như Luật tài chính quốc gia, để lập ngân sách bù đắp thiệt hại cho các tiểu thương và bệnh viện, cũng như đối sách hỗ trợ các tiểu thương vào năm sau.Quyết định này của đảng cầm quyền thể hiện quyết tâm đối phó quyết liệt và chủ động như đề xuất của ứng cử viên Tổng thống đảng này, ông Lee Jae-myung, trong bối cảnh các tiểu thương được cho là sẽ tiếp tục gặp nhiều thiệt hại do việc dừng lộ trình khôi phục đời sống thường nhật.Đảng cầm quyền hối thúc đảng đối lập Sức mạnh quốc dân phối hợp về lịch trình thảo luận liên quan tại khóa họp Quốc hội bất thường tháng 12.Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung nối lại lịch trình vận động tranh cử bằng chuyến thăm tới một bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Seoul.Trong khi đó, ứng cử viên Tổng thống đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Yoon Suk-yeol đã tới thăm trụ sở Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc, nhấn mạnh bản thân ông coi trọng tự do công đoàn, Chính phủ cần sửa đổi chế độ cho phù hợp với thời đại Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.Ứng cử viên Yoon chỉ ra rằng một thỏa thuận xã hội do Chính phủ chủ đạo khởi xướng sẽ không thể bền vững. Quốc gia phải đóng vai trò hỗ trợ để người lao động và doanh nghiệp tự do đạt được những thỏa thuận lớn.Mặt khác, ứng cử viên Tổng thống đảng Công lý Sim Sang-jung ngày 15/12 đã vận động tranh cử tại khu vực tỉnh Gangwon, ứng cử viên Đảng vì Quốc dân Ahn Cheol-soo thì tọa đàm với hội sinh viên Đại học Kyunghee (Seoul).