Thứ trưởng Mỹ thảo luận với Hàn Quốc về việc xây dựng mạng 5G

Photo : YONHAP News

Gặp gỡ phóng viên sau Diễn đàn kinh tế hợp tác công-tư Hàn-Mỹ lần thứ 5” tại thủ đô Seoul ngày 16/12, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách về vấn đề tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường Jose Fernandez nhận định Hàn Quốc là nước dẫn đầu trong lĩnh vực mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G). Washington đang có nhu cầu về mạng viễn thông đáng tin cậy và đang thảo luận về việc mở rộng mạng 5G với các nước, trong đó có Hàn Quốc.“Mạng viễn thông đáng tin cậy” có thể hiểu là Mỹ sẽ loại trừ sản phẩm của Trung Quốc như mạng viễn thông 5G do Huawei sản xuất mà Washington vẫn nhấn mạnh rằng không đảm bảo vấn đề an ninh.5G và mạng viễn thông di động thế hệ mới (6G) là lĩnh vực mà Mỹ đang tập trung năng lực nhằm đảm bảo lợi thế chiến lược trong cuộc cạnh tranh giành quyền bá chủ công nghệ với Trung Quốc.Ngày 2/12 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã ra tuyên bố chung sau Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM), nhất trí tìm kiếm phương án hợp tác trong lĩnh vực 5G và 6G.Mỹ cũng đang có động thái tăng cường hợp tác với Nhật Bản và Australia liên quan đến thiết bị viễn thông 5G, hòng nhắm vào Trung Quốc. Tại hội nghị “Đối thoại đối tác kinh tế thịnh vượng” (EPPD) Mỹ-Đài Loan lần thứ hai hồi tháng 11, hai bên đã quyết định tổ chức diễn đàn kinh tế số song phương về an ninh mạng 5G.Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn kinh tế hợp tác công-tư Hàn-Mỹ, Thứ trướng Fernandez nhấn mạnh hợp tác kinh tế Hàn-Mỹ là nền tảng của hòa bình, an ninh ở Hàn Quốc nói riêng và châu Á-Thái Bình Dương cũng như thế giới nói chung.Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-moon nhấn mạnh về việc tăng cường năng lực của phụ nữ và bồi dưỡng tài năng STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học). Tại Đối thoại kinh tế cấp cao Hàn-Mỹ (SED) sẽ diễn ra vào 17/12, Chính phủ hai nước dự kiến sẽ thông qua kế hoạch hành động đối tác Hàn-Mỹ nhằm tăng cường năng lực kinh tế của nữ giới lần hai, nhằm giúp đỡ phụ nữ tích cực tham gia và chuẩn bị cho thời đại mới.Bên cạnh đó, ông Choi nhấn mạnh Seoul là đối tác tốt nhất của Mỹ. Chính phủ hai nước đang nỗ lực để kết nối tài năng hai nước trong lĩnh vực an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, 6G và công nghệ lượng tử.Thứ trưởng hai nước sẽ tổ chức Đối thoại kinh tế cấp cao Hàn-Mỹ vào ngày 17/12, thảo luận về các nội dung nghị sự chính gồm phục hồi chuỗi cung ứng, cơ sở hạ tầng, y tế, biến đổi khí hậu, năng lượng, bình đẳng giới, khoa học công nghệ, hợp tác trong khu vực và kinh tế kỹ thuật số.