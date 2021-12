Washington hối thúc Bình Nhưỡng quay lại đối thoại theo tinh thần thỏa thuận Singapore 2018

Photo : YONHAP News

Tại buổi tọa đàm trực tuyến do Hội đồng các vấn đề quốc tế Los Angeles (LAWAC) chủ trì ngày 15/12 (giờ địa phương), Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Lambert cho biết Washington đang toàn tâm vào việc thực hiện các khuôn khổ đã đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tổ chức tại Singapore năm 2018. Đó là đối thoại với Bắc Triều Tiên, xây dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo Hàn Quốc thông qua ngoại giao.Tiếp đó, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Lambert khẳng định Mỹ sẵn sàng đối thoại bất cứ thời gian, địa điểm nào. Tuy nhiên, ông cho biết không rõ nguyên nhân khiến đối thoại Mỹ-Triều chưa thể đạt được tiến bộ nào đến tận bây giờ là do dịch COVID-19 hay vì lý do khác.Thỏa thuận Singapore giữa lãnh đạo Mỹ-Triều năm 2018 có nội dung thiết lập mới quan hệ song phương, xây dựng chế độ hòa bình ổn định và lâu dài trên bán đảo Hàn Quốc, phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc và hồi hương hài cốt của binh lính tử trận trong chiến tranh Triều Tiên.Trong khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tôn trọng thỏa thuận Singapore và tìm cách nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên, miền Bắc vẫn chưa đáp lại lời đề nghị này.