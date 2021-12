“Hàn Quốc dự kiến vượt Nhật Bản về GDP danh nghĩa bình quân đầu người vào năm 2027”

Photo : YONHAP News

Báo Nihon Keizai (Nhật Bản) ngày 16/12 đưa tin theo dự báo của Trung tâm nghiên cứu kinh tế Nhật Bản (Japan Center for Economic Research), Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa bình quân đầu người của Hàn Quốc (có phản ánh tỷ lệ lạm phát lúc tiến hành nghiên cứu) sẽ tăng bình quân 6% mỗi năm cho tới năm 2025, con số này của Nhật Bản là 2%.Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), GDP danh nghĩa bình quân đầu người năm 2020 của Nhật Bản là 39.890 USD, cao hơn 25% so với mức 31.954 USD của Hàn Quốc. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa bình quân đầu người của Nhật Bản lại chậm hơn Hàn Quốc do chậm trễ trong quá trình số hóa hành chính công khiến năng suất lao động, sản xuất thấp.Trung tâm nghiên cứu kinh tế Nhật Bản dự báo GDP danh nghĩa bình quân đầu người của Hàn Quốc và Đài Loan được dự kiến sẽ vượt Nhật Bản lần lượt vào năm 2027 và 2028. GDP danh nghĩa bình quân đầu người của Đài Loan năm 2020 là 28.054 USD, thấp hơn 42% so với Nhật Bản, dự kiến ​​sẽ tăng 8,4% mỗi năm cho tới năm 2025.Theo Trung tâm nghiên cứu này, sự thành công của việc số hóa hành chính công có ảnh hưởng lớn đến năng suất sản xuất lao động. Báo Nihon Keizai cho biết Hàn Quốc đã áp dụng hệ thống mã số cá nhân theo số thẻ đăng ký công dân (My number) từ năm 1960, người dân có thể sử dụng số chứng minh nhân dân này để đăng ký và xử lý khoảng 1.300 loại hình khiếu nại dân sự trên cổng thông tin của Chính phủ. Trong khi đó, Nhật Bản vẫn đang trong giai đoạn tuyên truyền người dân chuyển đổi sang sử dụng hệ thống mã số cá nhân.Báo cáo cho biết Hàn Quốc và Đài Loan đã phát triển môi trường điện tử hóa để giải quyết các khiếu nại dân sự tại các cơ quan Nhà nước, trong khi đó ở Nhật Bản vẫn còn tình trạng giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp phải xin dấu, ký tên. Nếu không thể chuyển đổi sang số hóa, nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 2030 có thể đối mặt với tăng trưởng âm.Trong khi đó, Trung tâm nghiên cứu kinh tế Nhật Bản dự báo rằng GDP danh nghĩa của Trung Quốc sẽ lần đầu vượt qua Mỹ vào khoảng năm 2033, muộn hơn từ 4-5 năm so với dự đoán ban đầu là năm 2028-2029. Sau đó, Mỹ sẽ lại vượt qua Trung Quốc vào năm 2050, sớm hơn ba năm so với dự đoán ban đầu là năm 2053.