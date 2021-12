Số cặp kết hôn tại Seoul năm 2020 giảm 43,2% sau 20 năm

Photo : Getty Images Bank

Theo kết quả phân tích xu hướng dân số trong 20 năm (2000-2020) công bố ngày 16/12 của chính quyền thủ đô Seoul, số cặp vợ chồng tại thủ đô Seoul kết hôn trong năm 2020 là 44.746 cặp, giảm 7,3% so với năm 2019 và giảm 43,2% so với 20 năm trước.Năm 2020, độ tuổi kết hôn lần đầu trung bình là 33,61 tuổi đối với nam và 31,6 tuổi đối với nữ, tăng 3,96 tuổi ở nam và 4,35 tuổi ở nữ so với số liệu năm 2000. Số vụ ly hôn là 16.282 vụ, giảm 4,1% so với năm 2019.Số vụ ly hôn ở thủ đô Seoul giảm dần sau khi đạt mức cao kỷ lục 32.499 vụ vào năm 2003. Cuộc sống hôn nhân bình quân của các cặp đôi ly hôn là 18,5 năm, tăng 7 năm so với 20 năm trước. Độ tuổi ly hôn trung bình ở nam là 51,1 tuổi và ở nữ là 48,3 tuổi, đều nhiều hơn 10 tuổi so với 20 năm trước.Số trẻ chào đời tại Seoul trong năm ngoái là 47.445 trẻ, giảm 11,6% so với năm 2019 và giảm đến 64,3% so với năm 2000. Tổng tỷ suất sinh của Seoul năm 2020 là 0,64 trẻ, giảm một nửa so với con số 1,28 trẻ năm 2000. Tuổi trung bình của phụ nữ Seoul khi sinh con đầu lòng trong năm ngoái là 33,98 tuổi, cao hơn 4,49 tuổi so với năm 2000.Cũng theo tài liệu này, các cặp vợ chồng sinh sống tại Seoul trung bình sinh con đầu lòng sau khi kết hôn được 2,6 năm, nhiều hơn 0,6 năm so với 10 năm trước.Tỷ lệ sinh con thứ hai trở lên cũng giảm từ 47,6% trong năm 2000, xuống còn 36,4% trong năm ngoái, giảm 11,2%.Số người tử vong ở Seoul là 45.522 người trong năm 2020, tăng 4% so với năm 2019. Nguyên nhân số người tử vong tăng là do dân số cao tuổi ngày càng tăng. 60% người tử vong trong năm ngoái là nam giới trên 70 tuổi và nữ giới trên 80 tuổi. Năm 2000, 60% số người tử vong là nam giới trên 55 tuổi và nữ giới trên 70 tuổi.Tuổi thọ kỳ vọng đối với nam giới ở Seoul là 82 tuổi và nữ giới là 87,6 tuổi, cao hơn mức 76,9 tuổi ở nam và 82,8 tuổi ở nữ trong năm 2000. Nguyên nhân tử vong chính trong năm ngoái là ung thư (30,3%), tiếp theo là các bệnh về hệ tuần hoàn như đau tim, cao huyết áp (19,9%). Số ca tử vong do COVID-19 năm ngoái là 201 ca, chiếm 0,44 % tổng số ca tử vong tại Seoul. Số người tử vong do tự tử năm ngoái là 2.161 người, giảm so với năm 2010 (2.668 người).Chính quyền thủ đô Seoul cho biết sau khi vượt 10 triệu người vào năm 1988, dân số Seoul giảm dưới mốc 10 triệu vào năm ngoái. Gia tăng dân số tự nhiên của Seoul, tức số trẻ sơ sinh trừ đi số người tử vong, trong năm nay giảm hoặc tiệm cận 0.Theo kết quả phân tích xu hướng dân số theo tháng, gia tăng dân số tự nhiên của Seoul có xu hướng giảm đầu tiên vào tháng 12 năm 2018 và tiếp tục ghi nhận giảm vào tháng 10 năm 2020 và tháng 7 năm 2021.