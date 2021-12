Nam chính trong phim “Trò chơi con mực” được tờ báo Mỹ bình chọn là ngôi sao văn hóa mới

Photo : YONHAP News

Tờ Thời báo New York (New York Times) của Mỹ ngày 16/12 (giờ địa phương) đã bình chọn nam tài tử Lee Jung-jae là ngôi sao mới nổi trong giới văn hóa lĩnh vực truyền hình.Trong phim “Trò chơi con mực” (Squid Game), diễn viên Lee Jung-jae thủ vai nam chính Seong Gi-hun, một kẻ nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất. Tờ Thời báo New York đánh giá nam tài tử đã khắc họa được sự khốn khổ của nhân vật một cách chi tiết đến đáng kinh ngạc.Tờ báo giới thiệu Lee Jung-jae là diễn viên xuất thân từ người mẫu và đã từng góp mặt ở nhiều bộ phim tại Hàn Quốc.Bên cạnh đó, Giám đốc âm nhạc Nhà hát opera San Francisco (SFO) Kim Eun-sun cũng được lựa chọn là ngôi sao mới giới âm nhạc cổ điển.Bà Kim Eun-sun nhậm chức vào tháng 8 năm ngoái với tư cách là Giám đốc âm nhạc SFO, nhà hát opera lớn thứ hai ở Bắc Mỹ. Bà cũng là phụ nữ người Mỹ gốc Á đầu tiên đảm nhận vị trí giám đốc âm nhạc một nhà hát opera lớn của Mỹ.New York Times giới thiệu quảng cáo opera có sự xuất hiện bà Kim được treo khắp San Francisco.