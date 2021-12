Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hàn Quốc quý III tăng 58,2%

Photo : KBS News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 17/12 đã công bố báo cáo “Xu hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) quý III/2021”. Theo đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hàn Quốc quý III đạt 17,01 tỷ USD, tăng 58,2% so với một năm trước, đà tăng ba quý liên tiếp. Nguyên nhân được phân tích là do hiệu ứng cơ sở khi FDI quý III năm ngoái giảm mạnh do dịch COVID-19.Quy mô đầu tư ròng, tức tổng vốn FDI trừ đi vốn thu hồi, là 12,67 tỷ USD, tăng 54,2% so với một năm trước.Theo lĩnh vực, vốn FDI trong ngành tài chính, bảo hiểm đạt 7,19 tỷ USD, tiếp theo là ngành sản xuất 3,65 tỷ USD, bất động sản 2,37 tỷ USD, ngành thông tin và truyền thông 1,31 tỷ USD và ngành buôn bán sỉ, lẻ 470 triệu USD. Vốn FDI tăng ở hầu hết các lĩnh vực, trừ ngành buôn bán sỉ, lẻ giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái.Xét theo quốc gia đầu tư vào Hàn Quốc, các nhà đầu tư Mỹ đầu tư 6,94 tỷ USD, chiếm 40,8%; tiếp theo là Singapore 1,05 tỷ USD (6,2%), Luxembourg 820 triệu USD (4,8%) và Indonesia 780 triệu USD (4,6%). Đầu tư trực tiếp từ Mỹ tăng 261%, tiếp theo là Luxembourg tăng 165,4% và Singapore tăng 103,7% so với một năm trước.Vốn thu hồi ở ngành tài chính, bảo hiểm đạt 1,74 tỷ USD, chiếm nhiều nhất, tiếp theo là ngành sản xuất 820 triệu USD, ngành khai thác 430 triệu USD. Theo quốc gia, vốn đầu tư Mỹ thu hồi được là 1,07 tỷ USD, tiếp theo là Hong Kong 610 triệu USD.