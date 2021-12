Nhiệt độ cảm nhận tại Seoul sáng 17/12 xuống -10 độ C

Photo : YONHAP News

Trong sáng ngày 17/12, thủ đô Seoul đón đợt lạnh sâu nhất kể từ đầu mùa đông năm nay.Lúc 8 giờ sáng cùng ngày, nhiệt độ tại Seoul xuống -4,6 độ C, nhiệt độ cảm nhận là -10,5 độ C. Nhiệt độ tại thành phố Incheon là -4,3 độ C (nhiệt độ cảm nhận là -12 độ C), thành phố Daejeon -0,5 độ C (nhiệt độ cảm nhận là -4 độ C), thành phố Gwangju 1,4 độ C (nhiệt độ cảm nhận -0,6 độ C). Nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn quốc trong khoảng từ -5 độ C tới 5 độ C.Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc cho biết nền nhiệt độ thấp chủ yếu bao phủ ở các địa phương miền Trung. Trong cả ngày 17/12, có gió Tây Bắc lạnh thổi mạnh, nên nhiệt độ cảm nhận sẽ thấp hơn 5 độ C so với nhiệt độ thực tế.Ở các vùng ven biển, khu vực núi cao như tỉnh Gangwon, phía Đông Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang, đảo Jeju có gió thổi rất mạnh, vận tốc 30-60 km/giờ.Trong ngày 17/12, ở vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) sẽ có tuyết rơi nhiều trên 10 cm. Tại tỉnh Nam và Bắc Jeolla, ven biển Tây tỉnh Nam Chungcheong, đảo Jeju sẽ có tuyết hoặc mưa trong cả ngày.Lượng tuyết rơi dự kiến trong ngày 17/12 tại tỉnh Bắc Jeolla và phía Bắc tỉnh Nam Jeolla là khoảng từ 5-15 cm, tại vùng ven biển phía Tây tỉnh Nam Chungcheong và phía Đông Bắc tỉnh Bắc Jeolla, miền núi đảo Jeju tuyết rơi từ 3-8 cm. Người dân cần chú ý an toàn vì tuyết có thể đóng băng trong thời tiết lạnh sâu.Do nhiệt độ xuống thấp, hoàn lưu khí quyển ổn định nên nồng độ bụi nhỏ giảm dần. Viện Khoa học môi trường quốc gia dự báo nồng độ bụi nhỏ toàn quốc trong ngày 17/12 ở mức "bình thường". Vùng Honam và Yeongnam (bao gồm các thành phố Busan, Daegu, Ulsan, tỉnh Nam và Bắc Gyeongsang), đảo Jeju có nồng độ bụi nhỏ ở mức "xấu" trong buổi sáng do bụi nhỏ ứ đọng trong khí quyển từ hôm trước, rồi giảm dần từ buổi chiều.