Hàn Quốc ghi nhận 4 ca nhiễm biến thể Omicron đã tiêm đủ ba mũi vắc-xin COVID-19

Photo : YONHAP News

Tính đến 0 giờ ngày 19/12, số ca nhiễm COVID-19 nặng tại Hàn Quốc là 1.025 ca, tăng 9 ca so với một ngày trước, và là con số cao kỷ lục. Tỷ lệ ca bệnh nặng tăng cao khiến giường bệnh hoạt động hết công suất.Chính phủ đã bố trí thêm 38 giường bệnh song tình hình vẫn chưa được cải thiện nhiều. Đặc biệt, công suất giường dành cho ca bệnh nặng tại thủ đô Seoul đạt gần 90%, tức trên thực tế tất cả giường bệnh đều đã có bệnh nhân.Đáng chú ý, Hàn Quốc ghi nhận 4 trên tổng số 178 ca nhiễm biến thể Omicron ở bệnh nhân đã hoàn thành mũi tiêm vắc-xin thứ ba. Trong đó có 2 ca tiêm vắc-xin của hãng dược Janssen, vắc-xin chỉ tiêm một mũi duy nhất, và sau đó tiêm thêm mũi bổ sung.Theo kết quả nghiên cứu của Cơ quan Sức khỏe và an toàn (Anh), mũi thứ ba vắc-xin COVID-19 của hãng dược AstraZeneca và Pfizer đem lại hiệu quả phòng ngừa 90% trước biến thể Delta và tối đa 76% với biến thể Omicron.Các chuyên gia nhấn mạnh ngay cả khi đã tiêm mũi vắc-xin thứ ba, người dân vẫn có thể bị nhiễm biến thể Omicron, nhưng nguy cơ bệnh tiến triển nặng và tử vong được giảm đáng kể, qua đó khuyến cáo người dân nên tiêm mũi bổ sung.Viện nghiên cứu vắc-xin quốc tế của Hàn Quốc cho biết nếu tiêm mũi thứ ba, hiệu quả phòng ngừa của vắc-xin đối với biển thể Delta là 95%, song hiệu quả lại giảm xuống chỉ còn khoảng 75% trước biển thể mới Omicron. Tuy nhiên, mũi bổ sung vẫn có tác dụng cao trong việc ngăn chặn tình trạng bệnh trở nặng và giảm tỷ lệ tử vong. Do đó dù có bị nhiễm thì người đã tiêm mũi thứ ba cũng chỉ có triệu chứng nhẹ sau đó khỏi bệnh.Tính đến 0 giờ ngày 19/12, tỷ lệ tiêm mũi thứ ba đạt 22,5% dân số, khoảng 57% người trên 60 tuổi đã tiêm mũi bổ sung.Mặt khác, trong ngày 20/12, 1.385.000 liều vắc-xin Moderna do công ty dược phẩm sinh học Samsung Biologics sản xuất ủy thác được xuất kho khỏi nhà máy ở khu đô thị Songdo (thành phố Incheon). Cùng với lượng vắc-xin này, Chính phủ đã đảm bảo tổng cộng 105 triệu liều vắc-xin, phục vụ công tác tiêm chủng mũi thứ ba được diễn ra suôn sẻ.