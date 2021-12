Tổng công ty điện lực Hàn Quốc đóng băng giá điện quý I/2022

Photo : YONHAP News

Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO) ngày 20/12 công bố đóng băng giá điện áp dụng trong quý I năm sau. Theo đó, đơn giá điện trong quý I năm 2022 sẽ được giữ nguyên so với quý IV năm nay.Nếu áp dụng đúng hệ thống liên kết giá điện với giá nhiên liệu mà Tổng công ty điện lực triển khai từ năm nay, thì giá điện sẽ phải tăng lên 3 won mỗi kWh. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc đã sử dụng quyền hạn trì hoãn tăng giá điện.Chính phủ giải thích mặc dù giá nhiên liệu quốc tế tăng vọt, nhưng vẫn quyết định đóng băng giá điện là do cân nhắc tới tình hình dịch COVID-19 kéo dài và tỷ lệ tăng giá tiêu dùng đang ở mức cao.Trong quý I năm nay, giá điện đã giảm 3 won/kWh do giá nhiên liệu giảm, quý II và quý III đóng băng, quý IV tăng 3 won do giá than đá và giá dầu tăng. Tóm lại, mức tăng trong quý IV đã bù đắp cho mức giảm trong quý I, nên giá điện trong năm nay không đổi.Tuy nhiên, do giá nhiên liệu vẫn đang tăng, nên dự kiến Tổng công ty điện lực sẽ ngày càng thua lỗ hơn. Tính tới quý III vừa qua, cơ quan này đã bị lỗ hơn 1.000 tỷ won (840,5 triệu USD).Tổng công ty điện lực Hàn Quốc đang tính toán giá nhiên liệu tiêu chuẩn và phí môi trường sẽ áp dụng trong năm sau, cân nhắc tới cả gánh nặng tiền điện của người dân, để dự kiến thảo luận với Chính phủ phương án phản ánh vào giá điện.