Xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đứng thứ 9 thế giới 5 năm gần đây

Theo “Niên giám thị trường công nghiệp quốc phòng thế giới 2021” do Viện nghiên cứu phát triển công nghệ quốc phòng Hàn Quốc (KRIT) công bố ngày 20/12, từ năm 2016-2020, xuất khẩu vũ khí Hàn Quốc tăng 210% so với giai đoạn 5 năm trước (2011-2015).Trong giai đoạn này, xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc chiếm 2,7% xuất khẩu vũ khí toàn thế giới, tăng 649% so với năm 2005 và đứng thứ 9 thế giới, tăng một bậc so với thống kê công bố năm ngoái tính từ năm 2015 đến năm 2019. Nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới là Mỹ, tiếp theo lần lượt là Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc và Anh.Nước nhập khẩu vũ khí chính của Hàn Quốc là Anh (14%), Philippines (12%) và Thái Lan (11%). Khu vực nhập khẩu vũ khí Hàn Quốc nhiều nhất là châu Á-châu Đại Dương 55%, tiếp theo là châu Âu 23% và Trung Đông 14%.Viện nghiên cứu phát triển công nghệ quốc phòng đánh giá ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc đã phát triển đến mức đủ đảm bảo năng lực sản xuất các hệ thống vũ khí tiên tiến như các nước xuất khẩu lớn hiện nay. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, ngành công nghiệp quốc phòng thế giới hai năm liên tiếp chật vật để tăng số lượng đơn hàng, thì Hàn Quốc lại có cơ hội giành được đơn hàng quy mô hàng tỷ USD vào đầu năm tới.Ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc thời gian gần đây liên tục nhận được tin tốt lành về đơn hàng xuất khẩu vũ khí quy mô lớn. Ngày 13/12 vừa qua, Seoul đã ký hợp đồng xuất khẩu pháo tự hành K9 với Australia và hiện đang thảo luận cụ thể về việc xuất khẩu vũ khí này sang Ai Cập. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng đang thúc đẩy phương án xuất khẩu tên lửa dẫn đường đất đối không "Cheongung-II" (Thiên cung-II) quy mô khoảng 4.000 tỷ won (3,36 tỷ USD) sang Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UEA).Mặt khác, từ năm 2016-2020, Hàn Quốc là nước nhập khẩu vũ khí nhiều thứ 7 trên thế giới. Đứng đầu là Ả-rập Xê-út, tiếp theo là Ấn Độ, Ai Cập, Australia, Trung Quốc và Algeria.Viện nghiên cứu phát triển công nghệ quốc phòng dự đoán về lâu dài, lượng vũ khí nhập khẩu của Hàn Quốc sẽ giảm nhờ chuyển giao công nghệ giúp năng lực sản xuất vũ khí trong nước được đẩy mạnh.Số liệu thông kê giao dịch vũ khí được trích dẫn từ tài liệu của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), một tổ chức nghiên cứu chính sách phi lợi nhuận có trụ sở tại Thụy Điển.