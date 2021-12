Ngành công nghiệp game Hàn Quốc đứng thứ 4 thế giới năm 2020

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc và Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) ngày 20/12 đã công bố “Sách trắng Công nghiệp game 2021”. Theo đó, doanh thu ngành công nghiệp game của Hàn Quốc năm 2020 đạt 18.885,5 tỷ won (15,87 tỷ USD), tăng 21,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Dựa trên tài liệu mà các công ty game niêm yết công bố trong năm 2021 và tốc độ tăng trưởng bình quân năm trong 10 năm qua, nghiên cứu về dự báo trung và dài hạn, KOCCA ước tính doanh thu toàn ngành năm 2021 sẽ chạm mốc 20.000 tỷ won (16,81 tỷ USD).Năm 2020, doanh thu game trên di động (game mobile) đạt 10.831,1 tỷ won (9,10 tỷ USD), chiếm 57,4% doanh thu toàn ngành; tiếp theo là game máy tính (PC game) đạt 4.901,2 tỷ won (4,12 tỷ USD), chiếm 26%; doanh thu game console (trò chơi được xử lý trên máy tính tương tác) đạt 1.092,5 tỷ won (1,59 tỷ USD) (5,8%) , doanh thu game arcade đạt 227,2 tỷ won (191 triệu USD) (1,2%).Trong đó, doanh thu game trên điện thoại di động và game console tăng trưởng lần lượt là 39,9% và 57,3%, PC game và game arcade chỉ tăng lần lượt 2% và 1,6% so với năm trước.Ngược lại, doanh thu của phòng game máy tính và các trung tâm game arcade giảm lần lượt còn 1.797 tỷ won (1,51 tỷ USD) và 36,5 tỷ won (30,68 triệu USD), mức giảm lần lượt 11,9% và 48,1% so với năm 2019 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.Quy mô thị trường game toàn cầu năm 2020 là 29,658 tỷ USD, tăng 11,7% so với một năm trước. Trong đó, game Hàn Quốc chiếm 6,9% thị phần game thế giới, xếp ở vị trí thứ 4 sau Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản, tăng một bậc so với năm 2019.Cụ thể, thị phần PC game của Hàn Quốc chiếm 12,4%, đứng thứ ba sau Trung Quốc và Mỹ; thị phần mobile game là 10,3%, đứng thứ 4 thế giới.Kim ngạch xuất khẩu game Hàn Quốc trong năm ngoái đạt hơn 8,19 tỷ USD, tăng 23,1% so với năm 2019. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc là 35,3%, Đông Nam Á 19,8%, Đài Loan 12,5%, Bắc Mỹ 11,2%, châu Âu 8,3%. Kim ngạch nhập khẩu game đạt 277,9 triệu USD, giảm 9,2%.“Sách trắng Công nghiệp game 2021" được đăng tải trên trang web của Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc (www.kocca.kr).