Hàn Quốc cử hành lễ an táng 370 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên

Lúc 10 giờ sáng ngày 20/12, Chính phủ Hàn Quốc đã cử hành lễ an táng 370 hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại Nghĩa trang quốc gia Seoul.Tham dự lễ an táng có Thủ tướng Kim Boo-kyum, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Park Jae-min, Giám đốc Cơ quan về người có công và cựu chiến binh (MPVA) Hwang Ki-chul. Lễ an táng diễn ra với các trình tự gồm báo cáo quá trình xúc tiến khai quật hài cốt liệt sĩ, nghi thức tôn giáo, dâng hương và hoa.370 hài cốt liệt sĩ nói trên đã được Cơ quan tìm kiếm và giám định hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng, 31 sư đoàn và lữ đoàn thuộc Lục quân, Thủy quân lục chiến khai quật từ tháng 3 tới cuối tháng 11 năm nay tại 41 trận địa chiến tranh Triều Tiên thuộc tỉnh Gangwon và tỉnh Gyeonggi.Dự án khai quật hài cốt liệt sĩ chiến tranh Triều Tiên được Hàn Quốc triển khai lần đầu từ tháng 4/2000 nhân kỷ niệm 50 năm bùng nổ chiến tranh Triều Tiên, tới nay đã khai quật được hơn 12.000 hài cốt.Bộ Quốc phòng khẳng định sẽ tiếp tục sứ mệnh hoàn thành trách nhiệm của quốc gia, để đưa toàn bộ hài cốt các liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước về với vòng tay gia đình.