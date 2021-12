Cố vấn phụ trách các vấn đề dân sinh Phủ Tổng thống xin từ chức sau tranh cãi hồ sơ xin việc của con trai

Photo : YONHAP News

Cố vấn phụ trách các vấn đề dân sinh thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Jin-kook sáng ngày 21/12 đã xin từ chức, chỉ một ngày sau khi dấy lên tranh cãi về hồ sơ xin việc của con trai ông này. Ngay lập tức, Tổng thống Moon Jae-in đã chấp thuận đơn từ chức của ông Kim.Tranh cãi xảy ra sau khi đài MBC ngày 20/12 tiết lộ rằng trong hồ sơ xin vào làm việc ở nhiều công ty khác nhau, con trai ông Kim đã viết rằng bố mình là Cố vấn phụ trách các vấn đề dân sinh Phủ Tổng thống, nên sẽ giúp ích cho doanh nghiệp đó.Cụ thể, trong sơ yếu lý lịch của hồ sơ xin việc vào một công ty tư vấn mảng tài chính, trong mục viết về quá trình trưởng thành, con trai ông này chỉ viết đúng một dòng nói rằng: "Bố tôi là Cố vấn phụ trách các vấn đề dân sinh Phủ Tổng thống". Trong phần về ưu nhược điểm trong tính cách của bản thân, con trai ông này viết rằng sẽ nói với bố để giúp thực hiện ước mơ của doanh nghiệp.Một quan chức Phủ Tổng thống cho biết ông Kim khẳng định không hề can thiệp vào quá trình làm hồ sơ xin việc của con trai mình.Trước đó, con trai ông Kim thừa nhận việc bản thân mình ghi những nội dung như trên do quá mong muốn vào làm việc tại công ty đó. Cố vân Kim giải thích con trai mình đang được điều trị do tinh thần bất ổn và có triệu chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.Như vậy, ông Kim đã rời Phủ Tổng thống chỉ 9 tháng sau khi được bổ nhiệm vào vị trí Cố vấn vào tháng 3 năm nay.