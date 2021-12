Nhật Bản nộp đơn xin thẩm định kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ ra biển

Photo : YONHAP News

Hãng tin Kyodo và Đài Phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) đưa tin Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 21/12 đã nộp đơn xin thẩm định kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển lên Ủy ban quy chế năng lượng nguyên tử Nhật Bản.Tháng 8 vừa qua, TEPCO từng thông báo kế hoạch xin thẩm định vào tháng 9 để bắt đầu xả nước thải từ đầu năm 2023. Như vậy, quy trình đã bị muộn hơn ba tháng so với kế hoạch ban đầu.Công ty điện lực Tokyo là đơn vị điều hành nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1. Nhà máy điện nguyên tử Fukushima bị nổ vào tháng 3 năm 2011 do ảnh hưởng của trận siêu động đất sóng thần tàn phá miền Đông nước Nhật. Sau đó, Nhật Bản đã bơm nước biển vào bên trong nhà máy để làm nguội các thanh nhiên liệu hạt nhân, dẫn tới phát sinh nước thải nhiễm xạ. Hiện nay, TEPCO đang bảo quản nước thải trong bể chứa đặt ở nhà máy đã qua xử lý bằng thiết bị khử đa nguyên tử (ALPS) để loại bỏ phần lớn các chất phóng xạ.Tháng 4 năm nay, Tokyo cho biết do thiết bị này không lọc được chất phóng xạ tritium, nên Nhật Bản sẽ hòa loãng nước thải với nước để hạ nồng độ tritium xuống dưới mức tiêu chuẩn rồi mới xả ra biển vào đầu năm sau. TEPCO có kế hoạch xây dựng một đường ống dưới biển để xả nước thải ra vùng biển cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima khoảng 1 km.Để thực hiện kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển, Tokyo cần nhận được phê duyệt của Ủy ban quy chế năng lượng nguyên tử Nhật Bản về kế hoạch xả thải; thu thập ý kiến, trình bày với các bên liên quan, chuẩn bị đối sách bồi thường; và xây dựng cơ sở vật chất.NHK cho biết nhiều ngư dân tại địa phương hiện đang lo ngại việc xả nước thải nhiễm xạ sẽ gây thiệt hại cho ngành đánh bắt cá. Do đó, việc nắm bắt ý kiến các bên liên quan bao gồm ngư dân được cho là bài toán cần thiết hiện nay. Công ty điện lực Tokyo dự kiến sẽ bắt đầu xây dựng cơ sở thiết bị sau khi thăm dò ý kiến của người dân địa phương.Hiện tại, các nước láng giềng như Hàn Quốc và Trung Quốc đang bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ bị ảnh hưởng do Nhật Bản xả nước nhiễm xạ ra biển.