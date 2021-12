Chỉ số giá sản xuất tháng 11 của Hàn Quốc tăng 9,6%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 21/12 công bố số liệu sơ bộ về chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 11. Theo đó, chỉ số giá sản xuất trong tháng trước đạt 112,99 điểm (mức chuẩn năm 2015 là 100 điểm), tăng 0,5% so với tháng 10. Mức tăng so với một năm trước là 9,6%, mức lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2008 (10,8%).Chỉ số giá sản xuất thể hiện giá hàng hóa và dịch vụ mà các nhà sản xuất trong nước cung cấp cho thị trường.Cụ thể, chỉ số giá sản xuất điện, gas, nước sinh hoạt, rác thải tháng 11 tăng 1,8% so với một tháng trước do giá nguyên vật liệu như khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) gia tăng. Chỉ số giá sản xuất các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,5%, tập trung vào sản phẩm nông sản (1,6%) và chăn nuôi (0,8%). Chỉ trong một tháng, giá cải thảo tăng 53,5%, cà chua 46,7%, thịt lợn 13,5%.Bên cạnh đó, chỉ số giá mặt hàng công nghiệp tăng 0,5% so với một tháng trước. Trong đó, giá than đá, chế phẩm dầu mỏ tăng 3,8%, chế phẩm kim loại cơ bản tăng 0,9%, chế phẩm hóa học 0,7%, hợp kim sắt 19,5%, ống nhựa 17,3%, xăng 6,2%.Chỉ số giá cung ứng trong nước, đo lường biến động giá của sản phẩm và dịch vụ cung cấp trong nước gồm cả sản phẩm nhập khẩu, tăng 1,2% so với tháng 10, tập trung ở mặt hàng nguyên vật liệu thô (tăng 6,3%). Giá nguyên vật liệu thô, hàng hóa trung gian, thành phẩm trong nước đều có xu hướng tăng.Chỉ số giá sản xuất tổng hợp bao gồm toàn bộ sản phẩm xuất ra thị trường trong nước và nước ngoài, tăng 0,4% chủ yếu ở các sản phẩm công nghiệp.