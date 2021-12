Lao động người nước ngoài tại Hàn Quốc năm 2021 giảm 0,6% do dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 21/12 đã công bố kết quả khảo sát thực trạng lưu trú và tuyển dụng người di cư năm 2021. Theo đó, người nước ngoài trên 15 tuổi cư trú dài hạn là 1.332.000 người, tương tự năm ngoái. Trong đó, lao động nước ngoài hoạt động kinh tế là 910.000 người, giảm khoảng 8.000 người (0,6%) so với năm ngoái.Dữ liệu thống kê lần này là kết quả điều tra khảo sát đối với người di cư trên 15 tuổi tính đến ngày 15/5/2021 và đã lưu trú tại Hàn Quốc trên 91 ngày.Theo tư cách lưu trú, lao động người nước ngoài là kiều bào Hàn Quốc tăng 44.000 người, du học sinh và người kết hôn nhập cư lần lượt tăng 6.000 người. Ngược lại, người nước ngoài có visa du lịch kết hợp làm việc và visa lao động phổ thông giảm lần lượt 38.000 người (23,5%) và 36.000 người (14,1%).Cục Thống kê quốc gia giải thích trước khi dịch COVID-19 bùng phát, mỗi năm có khoảng 50.000-60.000 người nước ngoài nhập cảnh theo diện visa lao động phổ thông. Tuy nhiên, con số này chỉ còn 6.000-7.000 lao động trong mùa dịch COVID-19. Người nước ngoài có visa làm việc đạt 855.000 người, tăng 7.000 người so với năm ngoái, tỷ lệ có việc làm đạt 64,2%, tăng 0,5% so với năm 2020.Số lao động người nước ngoài thất nghiệp là 54.000 người, giảm 15.000 người so với một năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp là 6%, giảm 1,6%.Lao động người nước ngoài ngành xây dựng tăng 17.000 người, trong khi ngành khai khoáng và chế tạo giảm 9.000 người so với năm 2020.Cục Thống kê quốc gia cho biết năm ngoái cơ hội tuyển dụng và tỷ lệ thất nghiệp có nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Số lao động người nước ngoài có việc làm đã được cải thiện từ tháng 3 năm nay. Tuy người nước ngoài có visa du lịch kết hợp làm việc và lao động phổ thông giảm, nhưng lao động là kiều bào Hàn Quốc lại tăng, đặc biệt chiếm tỷ trọng lớn trong ngành xây dựng.52,2% lao động người nước ngoài nhận mức lương khoảng từ 2-3 triệu won (1.678-2.517 USD)/tháng, tăng 1,1% so với năm ngoái. Lao động người nước ngoài nhận mức lương trên 3 triệu won chiếm khoảng 21,9%, tăng 5,5% so với một năm trước.55,8% lao động người nước ngoài tham gia bảo hiểm tuyển dụng, tăng 1,5%; 67,9% đóng bảo hiểm tai nạn lao động, giảm 0,2%. Lao động người nước ngoài nhìn chung hài lòng về công việc tại Hàn Quốc, cụ thể “hơi hài lòng” 38,9%, “bình thường" 35,6% và “rất hài lòng” 21,2%. Năm 2021, lao động người nước ngoài đã có kinh nghiệm làm việc chiếm 10%, còn lại là chưa có kinh nghiệm làm việc.