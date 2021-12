Ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền đối thoại về công bằng xã hội với học giả Mỹ

Photo : YONHAP News

Ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung ngày 21/12 đã có buổi trò chuyện trực tuyến về công bằng và công lý trong xã hội Hàn Quốc với giáo sư Đại học Harvard Michael Sandel. Ông Sandel là tác giả của cuốn sách nổi tiếng "Justice: What's the right thing to do", được biết đến với tựa đề xuất bản tại Việt Nam là "Phải trái đúng sai".Ứng cử viên Lee nói sự tăng trưởng trong xã hội Hàn Quốc đang bị đình trệ, cơ hội dần ít đi, cạnh tranh khốc liệt hơn, tầng lớp thanh niên ngày càng khao khát hơn về tính công bằng trong xã hội. Do vậy, vai trò của chính trị đó là quan tâm và hỗ trợ nhiều hơn tới đối tượng khó khăn.Trong khi đó, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành quyết định mở cuộc họp toàn thể nghị sĩ đảng này vào ngày 22/12 để thảo luận về dự luật hỗ trợ thiệt hại do COVID-19 cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ mà ông Lee Jae-myung công bố trước đó.Mặt khác, ứng cử viên Tổng thống đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Yoon Suk-yeol ngày 21/12 đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban đối sách khẩn cấp khắc phục dịch COVID-19. Ông Yoon chỉ trích Chính phủ đã xúc tiến lộ trình từng bước khôi phục đời sống thường nhật mà chưa hề có sự chuẩn bị, đẩy người dân vào tình thế nguy hiểm, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ tới bờ vực. Đây rõ ràng là hậu quả từ phán đoán sai lầm của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in. Ông Yoon hối thúc Chính phủ phải lập một đối sách quyết liệt, nhận thức rõ mức độ nguy cấp của dịch bệnh hiện nay.Còn ứng cử viên Tổng thống đảng Công lý Sim Sang-jung cam kết sẽ tiến hành cải cách đất đai, xóa bỏ các hành vi đầu cơ bất động sản. Ứng cử viên Tổng thống Đảng vì Quốc dân Ahn Cheol-soo thì đã tới làm tình nguyện y tế tại một trạm xét nghiệm lưu động COVID-19 ở thành phố Daegu.