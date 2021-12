Xuất khẩu 20 ngày đầu tháng 12 đạt gần 37 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu 20 ngày đầu tháng 12 đạt 36,9 tỷ USD, tăng 6,16 tỷ USD (20%) so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, xuất khẩu chíp bán dẫn tăng 27,5%, chế phẩm dầu mỏ tăng 88,8%, máy tính và thiết bị ngoại vi tăng 73,9% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, xuất khẩu ô tô và thiết bị vô tuyến viễn thông giảm lần lượt 4,1% và 12,8%.Xét theo quốc gia, xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu (EU) tăng 27,4%, Trung Quốc tăng 22,5%, Mỹ tăng 19,4%, Đài Loan tăng 29,1%, Nhật Bản tăng 17,9%.Kim ngạch nhập khẩu 20 ngày đầu tháng 12 đạt 39,6 tỷ USD, tăng 11,72 tỷ USD (42,1%) so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhập khẩu dầu thô tăng 88,3%, chíp bán dẫn tăng 47,4%, gas tăng 89,4%, chế phẩm dầu mỏ tăng 165,1%, máy móc tăng 13,7%. Ngược lại, nhập khẩu ô tô giảm 4%.Nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc tăng 33,3%, Mỹ tăng 30,6%, EU tăng 20,3%, Nhật Bản tăng 21,8%, Australia tăng 87,6%, Ả-rập Xê-út tăng 122,7%.Cán cân thương mại 20 ngày đầu tháng 12 thặng dư 2,65 tỷ USD. Cán cân thương mại cùng kỳ năm ngoái từng thâm hụt 2,93 tỷ USD.