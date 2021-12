Thủ tướng Kim Boo-kyum: “Bổ sung thêm 10.000 giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 nặng”

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 22/12, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum phát biểu sẽ đảm bảo thêm 10.000 giường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19 có tình trạng bệnh từ trung bình đến nặng, nâng từ 15.000 giường như hiện nay lên 25.000 giường cho đến giữa tháng 1 năm sau. Đây là mức đủ để có thể đáp ứng điều trị cho bệnh nhân ngay cả khi phát sinh 10.000 ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày.Trước hết, một số bệnh viện công như Viện Y tế quốc gia, Trung tâm y tế Seoul, Bệnh viện cựu chiến binh sẽ chuyển đổi thành bệnh viện chuyên điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Tiếp đó, Chính phủ dự kiến bổ sung thêm hơn 300 giường dành cho ca bệnh nặng tại bệnh viện thuộc các trường đại học quốc gia, chỉ định thêm bệnh viện chuyên khoa cơ sở để đảm bảo thêm hơn 3.000 giường.Thủ tướng Kim cho biết sẽ hỗ trợ đội ngũ y tế cần thiết cho bệnh viện tuyến đầu, ưu tiên cử quân y đến bệnh viện điều trị COVID-19, đưa y tá đã hoàn tất khóa đào tạo chuyên cho bệnh nhân nặng làm việc thực tế, đồng thời tăng cường chi phí hỗ trợ cho nhân lực ngành y.Chính phủ sẽ bổ sung thêm khoảng 20.000 giường bệnh tại bệnh viện chuyên điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nhẹ, tối ưu hóa quy trình vận hành giường bệnh từ khâu nhập viện đến khi ra viện theo từng bước để nâng cao hiệu quả sử dụng giường bệnh.Để làm được điều này, Ủy ban khắc phục sự cố trung ương cần thường xuyên rà soát công tác bổ sung giường bệnh đối với từng cơ sở y tế, lắng nghe ý kiến của các bên liên quan để Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương có biện pháp khắc phục kịp thời khi cần thiết.Thủ tướng cho biết sẽ theo dõi thêm tình hình dịch bệnh để chuẩn bị trước đối sách trong trường hợp số ca nhiễm mới lên tới 15.000 ca/ngày.Về tình hình phòng dịch hiện nay, ông Kim đánh giá đã 5 ngày kể từ khi Chính phủ siết chặt lệnh giãn cách xã hội, nhưng vẫn chưa thể xác định làn sóng lây nhiễm đã được kiểm soát hay chưa, do đó người dân vẫn cần hết sức cảnh giác.Mặt khác, công tác tiêm phòng vẫn đang được đẩy mạnh, tỷ lệ người trên 60 tuổi đã tiêm mũi thứ ba đạt hơn 62% vào ngày 21/12 và tỷ lệ đặt lịch tiêm đối với người dưới 17 tuổi cũng đạt gần 70%.Trong khi đó, tính đến 0 giờ ngày 22/12, Hàn Quốc ghi nhận 7.456 ca nhiễm COVID-19 mới. Số ca bệnh nặng tăng thêm 41 ca lên 1.063 ca, tiếp tục xác lập con số cao kỷ lục. 493 bệnh nhân tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận đang chờ được chỉ định giường.