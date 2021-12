Tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi ở Bắc Triều Tiên bằng một nửa bình quân thế giới trong năm 2020

Theo “Báo cáo tỷ lệ tử vong ở trẻ em 2021” do Liên hợp quốc, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Ngân hàng thế giới (WB) công bố ngày 22/12, tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi ở Bắc Triều Tiên trong năm 2020 là 17 trên 1.000 trẻ. Con số này trong năm 1990 là 43 trên 1.000 trẻ và năm 2000 là 60 trên 1.000 trẻ. Như vậy, tỷ lệ tử vong ở trẻ em miền Bắc đã giảm 3,2%/năm trong 30 năm qua, và giảm trung bình 6,4%/năm trong 20 năm gần đây.Trong khi đó, bình quân tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi của thế giới là 37 trên 1.000 trẻ. Tức là tỷ lệ này của Bắc Triều Tiên thấp hơn khoảng một nửa so với bình quân thế giới.Tỷ lệ tử vong ở trẻ mới chào đời trên thế giới đã giảm từ 22 trẻ trong năm 1990 xuống còn 9 trên 1.000 trẻ trong năm ngoái. Tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 12 tháng tuổi giảm từ 33 trên 1.000 trẻ trong năm 1990 xuống còn 12 trên 1.000 trẻ trong năm 2020.Tuy nhiên, báo cáo lo ngại dịch COVID-19 lây lan toàn cầu, khiến các nước phong tỏa biên giới, công tác tiêm chủng cho trẻ em gặp khó khăn, dẫn đến tỷ lệ tử vong ở trẻ em trên thế giới có thể gia tăng.Tại phiên họp toàn thể đảng Lao động Bắc Triều Tiên hồi tháng 6 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã thể hiện nỗ lực trong việc đảm bảo dinh dưỡng ở trẻ nhỏ khi tuyên bố lập chính sách của đảng về việc cung cấp thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em như các sản phẩm từ sữa.