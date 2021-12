Seoul quan ngại sâu sắc việc Tokyo tiếp tục quy trình xả nước thải nhiễm xạ ra biển

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc chiều ngày 21/12 đã tổ chức cuộc họp khẩn giữa các Thứ trưởng liên quan như Văn phòng điều phối Nhà nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Hải dương và thủy sản, Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng điều phối Nhà nước Koo Yun-cheol.Tại cuộc họp, các quan chức đã thảo luận về phương án đối phó toàn Chính phủ từ cấp trung ương đến địa phương liên quan đến việc Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) nộp đơn xin thẩm định kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển lên Ủy ban quy chế năng lượng nguyên tử Nhật Bản.Chính phủ giải thích việc Công ty điện lực Tokyo nộp đơn xin Ủy ban quy chế năng lượng nguyên tử Nhật Bản thẩm định kế hoạch xả nước thải là quy trình cần thiết. Đề án mà Công ty điện lực Tokyo đề nghị Ủy ban quy chế năng lượng thẩm định gồm nội dung về trang thiết bị cần thiết, phương pháp tiến hành xả nước thải nhiễm xạ, phân tích nồng độ chất phóng xạ trong nước, phương pháp lấy và xả nước.Thời gian qua, Seoul đã nhiều lần bày tỏ quan ngại và nêu vấn đề với Tokyo liên quan đến việc nước này quyết định xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển mà không có sự tham vấn đầy đủ cùng các nước lân cận, bao gồm Hàn Quốc.Trong cuộc họp lần này, Chính phủ Hàn Quốc một lần nữa bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Nhật Bản đơn phương tiến hành thủ tục nhằm xúc tiến quy trình xả nước thải, bất chấp Seoul đã liên tiếp yêu cầu Tokyo rút lại kế hoạch nói trên. Chính phủ sẽ truyền đạt lập trường này cho Nhật Bản qua kênh ngoại giao.Tiếp đó, Chính phủ nhấn mạnh sẽ đặt sức khỏe và an toàn của người dân lên hàng đầu, tiếp tục tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn môi trường biển và thực phẩm nguồn gốc thủy sản.