Giảng dạy tiếng Hàn cho học sinh gia đình đa văn hóa bằng bút đọc thông minh

Photo : YONHAP News

Sở Giáo dục tỉnh Nam Chungcheong, Hàn Quốc, đã cho ra mắt bút đọc thông minh đa ngôn ngữ, đi kèm với sách giáo khoa tiếng Hàn, nhằm tăng cường giáo dục tiếng Hàn cho học sinh gia đình đa văn hóa, giúp các em sớm thích nghi với trường học, phát triển ổn định trong giai đoạn đầu.Bút đọc thông minh hiện nay đang hỗ trợ 6 ngôn ngữ gồm tiếng Nga, tiếng Trung và tiếng Việt, có thể hỗ trợ học sinh đọc, hiểu các câu có nội dung gần gũi, cần thiết khi sinh hoạt ở trường như đi học, giờ học, giờ ăn trưa.Học sinh chỉ cần ấn bút vào một từ bất kỳ trong sách giáo khoa tiếng Hàn thì bút sẽ phát ra âm thanh về từ vựng tương ứng. Với cách học này, học sinh có thể nghe lại nghĩa của từ tiếng Hàn bằng tiếng mẹ đẻ, giúp các em tự học và hiểu tiếng Hàn một cách dễ dàng hơn.Ưu điểm của bút này là các em có thể luyện tập mà không cần kết nối với internet hay thiết bị điện tử khác. Bút đọc cũng có chức năng ghi âm để học sinh nghe lại và so sánh với cách phát âm của mình.Theo số liệu của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, hiện nay trên cả nước có khoảng 160.000 học sinh từ cấp I, II đến cấp III thuộc gia đình đa văn hóa, tăng 16% so với mức 137.000 học sinh trong năm 2019. Con số này ở tỉnh Nam Chungcheong là 10.787 học sinh tính đến 1/4 năm nay, chiếm 4,6%, tăng 793 học sinh so với năm ngoái.Giáo viên một trường tiểu học tại thành phố Asan, tỉnh Nam Chungcheong chia sẻ nhiều trường hợp học sinh gặp khó khăn trong sinh hoạt tại trường học do không dễ dàng khi giao tiếp bằng tiếng Hàn. Bút đọc thông minh giúp học sinh có thể tự học, nên đa phần các em tỏ ra thích thú với cách học này.Sở Giáo dục tỉnh Nam Chungcheong đã quyết định không chỉ phổ cập bút đọc tiếng Hàn thông minh, mà còn sẽ cung cấp nhân lực trợ giảng cho trường có tỷ lệ học sinh gia đình đa văn hóa cao nhằm giúp đỡ, thông dịch nội dung bài học đến các em.