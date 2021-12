Số ca nhiễm COVID-19 mới giảm, ca bệnh nặng và tử vong cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 23/12, Hàn Quốc ghi nhận 6.919 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm gần 700 ca so với một tuần trước. Chính phủ nhận định biện pháp phòng dịch tăng cường như giảm số lượng người tụ tập tối đa và áp dụng “thẻ thông hành phòng dịch” (xác nhận hoàn tất tiêm chủng và xét nghiệm âm tính với COVID-19) từ ngày 6/12 đã phần nào có tác dụng.Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Kwon Deok-cheol cho biết so với mức tăng 15-20% mỗi tuần gần đây, xu hướng lây nhiễm đã chậm lại, song chưa thể khẳng định quy mô lây nhiễm đã giảm.Số ca nhiễm COVID-19 nặng là 1.083 ca, xu hướng tăng 4 ngày liên tiếp và là con số cao nhất kể từ đầu dịch. Số ca tử vong do COVID-19 đã tăng thêm 109 ca chỉ trong một ngày. Tính đến nay đã có tổng cộng 246 ca nhiễm biến thể Omicron.Cơ quan phòng dịch ước tính nếu lệnh giãn cách xã hội có hiệu quả thì số ca nhiễm mới trong tháng sau có thể ở ngưỡng 4.700 ca/ngày, trường hợp ngược lại thì số ca nhiễm mỗi ngày có khả năng lên tới 8.400 ca.Trong khi đó, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép sử dụng thuốc điều trị COVID-19 dạng uống của hãng dược Pfizer. Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS) Hàn Quốc cũng đang xem xét phê duyệt sử dụng khẩn cấp trong nước thuốc điều trị này. Chính phủ có kế hoạch công bố nội dụng cụ thể về số lượng thuốc điều trị COVID-19 dạng uống đặt mua và thời điểm sử dụng trong nước vào ngày 23/12.