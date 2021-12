Tờ báo chính trị Mỹ đăng bài viết chỉ trích việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Photo : YONHAP News

The Hill, tờ báo chính thức của Quốc hội Mỹ, ngày 22/12 đăng tải một bài viết chỉ trích việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang xúc tiến.Bài báo có nhan đề "Hàn Quốc dường như sẽ không ký tên vào tuyên bố hòa bình, và không nên ký" của ông Donald Kirk, một nhà báo kỳ cựu chuyên viết về các vấn đề Đông Bắc Á, trong đó có quan hệ liên Triều.Ông này phân tích rằng việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên chỉ làm dâng cao căng thẳng, bày tỏ nghi vấn về hiệu quả của việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh, bởi trên thực tế thì Hiệp định đình chiến ký kết năm 1953 đã thay thế cho hiệp định chấm dứt chiến tranh.Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in đang xúc tiến tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, nhưng rõ ràng Bắc Triều Tiên sẽ không đồng ý bất cứ hiệp định nào khi mà Mỹ vẫn chưa giảm nhẹ cấm vận với nước này và dừng tập trận chung Hàn-Mỹ. Tất nhiên, Bình Nhưỡng cũng sẽ không ngừng phát triển hạt nhân.Bài báo phân tích việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh có thể làm lung lay cốt lõi an ninh của Hàn Quốc, lại không đảm bảo được bất cứ điều gì. Bắc Triều Tiên sẽ yêu cầu Mỹ rút lại các lệnh cấm vận và rút quân khỏi Hàn Quốc. Không thể hiểu được lý do Tổng thống Moon Jae-in lại tập trung vào việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, điều rõ ràng có thể gây tổn hại tới quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Chỉ có miền Bắc là bên duy nhất được hưởng lợi, trong khi nước này sẽ vẫn tiếp tục tăng cường quân bị để sẵn sàng tấn công Hàn Quốc.Ông Donald Kirk phân tích việc Trung Quốc gần đây có xu hướng ủng hộ tuyên bố chiến tranh là bởi Bắc Kinh nhận định việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh có thể gây tổn hại tới đồng minh Hàn-Mỹ.