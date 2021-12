Bộ Quốc phòng cam kết nỗ lực thực thi thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9 vì phi hạt nhân hóa

Photo : KBS News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 23/12 đã trình báo cáo công việc năm 2022 lên Tổng thống Moon Jae-in.Các bài toán xúc tiến trọng tâm trong năm sau của Bộ Quốc phòng bao gồm xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn diện và bảo đảm thiết lập hòa bình bán đảo Hàn Quốc, đẩy nhanh chuyển giao quyền tác chiến thời chiến trên nền tảng quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc, cải thiện môi trường quốc phòng được người dân tin cậy.Bộ Quốc phòng đánh giá trong bối cảnh an ninh hiện nay, Seoul cần tiếp tục nỗ lực để giảm nhẹ căng thẳng quân sự, xây dựng niềm tin liên Triều, đối phó với khả năng miền Bắc khiêu kích hạt nhân, tên lửa, cũng như nguy cơ từ các nước xung quanh. Các mối uy hiếp xuyên quốc gia, phi quân sự như thiên tai, khủng bố, an ninh mạng vẫn đang tiếp tục gia tăng. Người dân đang hy vọng về một lực lượng quân đội hùng mạnh, tinh nhuệ và đáng tin cậy.Trong năm sau, Bộ Quốc phòng sẽ duy trì hệ thống chia sẻ thông tin chặt chẽ với Washington; đẩy mạnh giám sát miền Bắc, tiếp tục tăng cường năng lực răn đe, đối phó chung Hàn-Mỹ với các mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa từ Bình Nhưỡng. Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục thực thi nội dung thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018, như dừng các hành vi thù địch lẫn nhau trên mặt đất, trên biển và trên không; thúc đẩy qua lại tự do và làm việc chung giữa hai miền Nam-Bắc, liên kết với các biện pháp phi vũ trang Khu vực An ninh chung (JSA).Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với các ban ngành hữu quan để thiết lập điều kiện thuận lợi, nhằm xúc tiến sử dụng chung khu vực cửa sông Hàn, dự án khai quật chung hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên và khai quật hài cốt liệt sĩ tại đồi Baekma (Bạch Mã) nằm trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) phía Hàn Quốc.Để đảm bảo năng lực răn đe chiến lược đối phó với nguy cơ tiềm tàng trên bán đảo Hàn Quốc và các nước xung quanh, Bộ Quốc phòng sẽ đầu tư 4.766,7 tỷ won (4,01 tỷ USD) ngân sách để đối phó với hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt, 8.114,9 tỷ won (6,8 tỷ USD) để củng cố nguồn lực chiến đấu và năng lực tác chiến phòng thủ liên quân.Để đẩy nhanh tốc độ chuyển giao quyền tác chiến thời chiến, Bộ Quốc phòng sẽ thảo luận với Mỹ, định kỳ đánh giá về tốc độ chuyển giao; đồng thời bổ sung và sửa đổi phụ lục cho Kế hoạch chuyển giao quyền tác chiến thời chiến có điều kiện (COTP), thiết lập nền tảng chuyển giao một cách hệ thống và ổn định.Ngoài ra, trong báo cáo công việc trình lên Tổng thống, Bộ Quốc phòng còn đưa ra các phương án cải thiện phúc lợi cho bính lính, phòng ngừa bạo hành tình dục trong quân đội, xây dựng văn hóa quân ngũ lành mạnh, tăng cường nhân quyền cho binh lính.