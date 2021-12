Photo : YONHAP News

Sau khi công bố cam kết tranh cử ở lĩnh vực khoa học công nghệ, ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung ngày 22/12 phát biểu sẽ tiếp tục xây dựng các nhà máy điện nguyên tử đang thi công dang dở, để các nhà máy này hoạt động cho tới hết tuổi thọ quy định, không xây dựng nhà máy mới.Phát biểu này cho thấy đường lối của ông Lee là "giảm", chứ không phải là "xóa bỏ dần" nhà máy điện nguyên tử mà Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in đang xúc tiến.Ứng cử viên Lee nói thêm sẽ tôn trọng ý kiến của người dân với các nhà máy điện nguyên tử Shin Hanul số 3 và 4 đang bị dừng xây dựng dưới thời Chính phủ đương nhiệm. Ông nhấn mạnh các nhà máy này chỉ bị tạm dừng thi công chứ không phải bị dỡ bỏ, có thể được nối lại xây dựng.Trong ngày 23/12, ông Lee Jae-myung dự lễ ra mắt Ban Nghề nghiệp thuộc Ủy ban đối sách bầu cử Tổng thống của đảng, đồng hành cùng hơn 70 tổ chức nghề nghiệp trong nước. Ngoài ra, ông cũng gặp gỡ các đảng viên của đảng Dân chủ mở đang xúc tiến hợp nhất với đảng cầm quyền, thảo luận về việc cải cách chính trị, Viện Kiểm sát.Trong khi đó, ứng cử viên Tổng thống đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Yoon Suk-yeol đang trong lịch trình vận động tranh cử tại vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla), đã có buổi gặp gỡ sinh viên tại Đại học Jeonbuk. Tại đây, các sinh viên đã đặt câu hỏi với ông Yoon về giá trị mà đảng Sức mạnh quốc dân hướng tới, trên cương vị là một chính đảng theo đuổi chủ nghĩa tự do.Ông Yoon trả lời một người có cuộc sống cực kỳ nghèo khổ và không được học hành thì sẽ không biết tự do là gì, cũng như không cảm nhận được sự cần thiết của tự do. Phải có trình độ học vấn hoặc mức độ kinh tế nhất định thì mới biết được tính cần thiết của tự do. Ông này nhấn mạnh việc thu thuế để chia sẻ cho những người gặp khó khăn, thiết lập nền tảng cơ bản cho giáo dục và kinh tế chính là điều kiện thiết yếu của tự do.Phát biểu này của ông Yoon làm dấy lên tranh cãi rằng vậy liệu người nghèo hay người có trình độ học vấn thấp thì sẽ không biết đến tự do. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành chỉ trích ông Yoon đã phủ nhận tinh thần Hiến pháp. Trong khi đảng Công lý cho rằng ông Yoon nên kiểm điểm lại nhận thức về nhân quyền. Sau đó, ứng cử viên Yoon giải thích rằng phát biểu của mình không phải thể hiện sự coi thường, mà mang hàm ý sẽ giúp đỡ những người khó khăn.Trong ngày 23/12, ông Yoon tiếp tục vận động tranh cử tại thành phố Gwangju, thành phố Suncheon và Yeosu (thuộc tỉnh Nam Jeolla), trình bày sáng kiến về việc bồi dưỡng lĩnh vực khoa học công nghệ cao, hỗ trợ cảng biển.