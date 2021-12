KERI: “Tốc độ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2022 đạt 2,9%”

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo “Xu hướng và triển vọng kinh tế quý IV năm 2021” công bố ngày 22/12, Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc (KERI) thuộc Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) dự đoán tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay đạt 3,9%. Viện nghiên cứu này nhận định mặc dù xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ, song làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 4 kéo dài đã khiến đà phục hồi kinh tế nửa cuối năm nay chững lại.KERI phân tích tốc độ tăng trưởng kinh tế năm tới sẽ quay về mức 2%, cụ thể là 2,9%, do hiệu ứng cơ sở dần biến mất và tăng trưởng xuất khẩu của Hàn Quốc suy yếu do kinh tế Trung Quốc giảm tốc.Tình hình dịch COVID-19 thời gian gần đây là yếu tố quan trọng để dự đoán xu hướng tăng trưởng kinh tế trong nửa đầu năm sau. KERI dự đoán tăng trưởng kinh tế nửa đầu năm 2022 khó có thể kỳ vọng ở mức 3% do điều kiện kinh tế khó khăn kéo dài và Chính phủ giảm bớt các chính sách hỗ trợ kinh tế. Ngoài ra, cơ quan này cũng dự đoán tiêu dùng tư nhân, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nhu cầu nội địa, dự kiến sẽ tăng 3,1% trong năm sau, mức phục hồi nhẹ.Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng nửa đầu năm tới dự kiến đạt 1,9% do giá nguyên vật liệu và giá dầu thế giới dần bình ổn được, mặc dù chi phí nhà ở như tiền thuê nhà sẽ tiếp tục tăng.