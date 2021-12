Hàn Quốc mở rộng hợp tác hướng tới tương lai về chuỗi cung ứng và công nghệ cao với Mỹ

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 23/12 trình báo cáo "Kế hoạch xúc tiến công việc chính năm 2022" lên Tổng thống Moon Jae-in.Về quan hệ Hàn-Mỹ, Bộ Ngoại giao cho biết sẽ tăng cường quan hệ đối tác khu vực và toàn cầu trên nền tảng là các giá trị chung giữa hai nước. Hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác không chỉ tại khu vực Đông Bắc Á, mà cả Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Trung Nam Mỹ, Trung Đông, châu Phi; xúc tiến hợp tác hướng tới tương lai ở các lĩnh vực y tế, biến đổi khí hậu, hợp tác phát triển. Thông qua hợp tác với Mỹ, Hàn Quốc sẽ đi tiên phong trong việc đổi mới ở các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, dữ liệu, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, vũ trụ, vật liệu mới.Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ tháng 5 vừa qua, hai nước đã mở rộng quan hệ đồng minh an ninh thành quan hệ đối tác toàn diện đối phó chung với các vấn đề toàn cầu. Washington gần đây cũng liên tục nhấn mạnh về vai trò của Seoul trong cộng đồng quốc tế.Về quan hệ với Trung Quốc, Bộ Ngoại giao cho biết sẽ tăng cường giao lưu cấp cao và trao đổi đa dạng với Bắc Kinh nhân các sự kiện lớn, như kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 24/8 năm sau. Ngoài ra, nhân "Năm giao lưu văn hóa Hàn-Trung 2021-2022", cơ quan này sẽ nỗ lực hồi phục toàn diện giao lưu văn hóa và nhân lực song phương. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao sẽ đẩy mạnh quản lý các vấn đề nổi cộm, nỗ lực phòng ngừa mâu thuẫn trong quan hệ với Bắc Kinh.Bộ Ngoại giao cũng đề ra đường lối là tăng cường ngoại giao an ninh kinh tế chiến lược, phù hợp với thời kỳ hội tụ kinh tế, an ninh và công nghệ.Đặc biệt, Bộ Ngoại giao sẽ chủ động đối phó với quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, năng lượng, các biện pháp thương mại liên quan tới tiêu chuẩn về môi trường, lao động, nhân quyền; đi đầu trong việc thảo luận về trật tự quốc tế phù hợp với lợi ích quốc gia. Điều này cho thấy Bộ Ngoại giao sẽ tăng cường phối hợp chiến lược với các nước có lập trường tương tự Hàn Quốc ở từng lĩnh vực.Thông qua ngoại giao kinh tế, Bộ Ngoại giao sẽ nỗ lực giảm nhẹ mức độ phụ thuộc vào mặt hàng hay khu vực nhất định, đóng góp vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh các ngành công nghiệp tương lai, như công nghệ chíp bán dẫn, pin thứ cấp, kỹ thuật số.Trong quan hệ Hàn-Nhật, Bộ Ngoại giao sẽ tìm kiếm phương án giải quyết các vấn đề lịch sử, kiên định đường lối tách biệt với hợp tác thực chất giữa hai bên.Mặt khác, Bộ Ngoại giao cho biết sẽ tập trung vào việc đối thoại với Bắc Triều Tiên thông qua các sáng kiến đa dạng và sáng tạo, tiếp tục các biện pháp thiết lập niềm tin, trong đó có việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, hợp tác với các nước hữu quan nhằm viện trợ nhân đạo cho miền Bắc. Bộ Ngoại giao sẽ nỗ lực để sớm nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng, thiết lập nền tảng để tiến vào "quá trình phi hạt nhân hóa bền vững".