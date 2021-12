Hàn Quốc ký kết biên bản ghi nhớ nhập 120.000 tấn urê từ Việt Nam

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Moon Sung-wook ngày 22/12 đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) “Hợp tác cung cấp urê Hàn-Việt” với Bộ trưởng Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên hiện đang trong chuyến thăm Seoul, nhằm nhập khẩu tối đa 120.000 tấn urê từ Việt Nam trong vòng ba năm.Như vậy, lượng urê nhập khẩu từ Việt Nam bắt đầu từ năm sau sẽ chiếm 30% tổng lượng urê nhập khẩu cả năm ngoái (370.000 tấn). Seoul hy vọng MOU lần này được ký kết sẽ thay đổi tình trạng phụ thuộc nhập khẩu urê từ thị trường Trung Quốc.Cùng ngày, Bộ trưởng hai nước đã tổ chức cuộc họp của Ủy ban chung về công nghiệp Hàn-Việt và Ủy ban chung Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Việt.Tại cuộc họp, Bộ trưởng Moon giải thích Seoul đã bắt đầu tiến hành các cuộc thảo luận, lấy ý kiến dư luận, thúc đẩy quy trình gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), kêu gọi sự ủng hộ tích cực của Việt Nam, nước thành viên của CPTPP.Ngoài ra, quan chức hai nước cũng thảo luận về phương án mở rộng hợp tác song phương trên ba lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng.Ở lĩnh vực thương mại, hai nước nhất trí nỗ lực đa dạng hóa thương mại và đầu tư, nới lỏng hàng rào phi thuế quan nhằm sớm đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 10 triệu USD vào năm 2023.Tiếp đó, hai nước đã thảo luận phương án hợp tác ở lĩnh vực công nghiệp, giảm thiểu khó khăn cho các doanh nghiệp và tăng cường hợp tác về công nghệ, tập trung vào các lĩnh vực hợp tác mũi nhọn như dệt may, quần áo, ô tô cũng như hợp tác về chuỗi cung ứng toàn cầu, bao gồm urê.Trong lĩnh vực năng lượng, quan chức hai nước chia sẻ chính sách chuyển đổi năng lượng vì mục tiêu trung hòa carbon, phương án mở rộng hợp tác về năng lượng điện, hiệu quả năng lượng, nghiên cứu và phát triển (R&D).Bộ trưởng hai nước đánh giá FTA Hàn-Việt đã góp phần to lớn trong việc mở rộng thương mại và đầu tư giữa hai nước, nhất trí tìm kiếm hợp tác trong khuôn khổ hợp tác kinh tế FTA, xóa bỏ rào cản kỹ thuật thương mại, kết nối hệ thống trao đổi thông tin về nguồn gốc sản phẩm và biện pháp phòng vệ thương mại.Hai bên nhất trí tổ chức buổi đàm phán về bảo lưu đầu tư và Ủy ban về các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (gọi tắt là Ủy ban SPS) vào năm tới để thảo luận sâu về các vấn đề còn tồn đọng.Hai Bộ trưởng cũng đã ký kết biên bản thảo luận sửa đổi tiêu chuẩn xuất xứ hàng may mặc trong FTA Hàn-Việt. Theo quy định hiện hành, nguồn gốc hàng may mặc sẽ được quyết định theo nơi mà sản phẩm đó được cắt và may. Tuy nhiên, tiêu chuẩn xuất xứ hàng may mặc sửa đổi sẽ công nhận nguồn gốc sản phẩm theo nơi sản xuất vải để làm nên thành phẩm đó mà không cần xem xét đến nơi cắt, may. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp thương mại doanh nghiệp dệt may, may mặc của Hàn Quốc được mở rộng.