Hàn Quốc sửa đổi văn bản luật trong nước, chuẩn bị cho Hiệp định RCEP có hiệu lực vào năm sau

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc bắt đầu công bố dự thảo sửa đổi "Thông tư và quy tắc thi hành Luật về các trường hợp đặc biệt trong Luật Hải quan nhằm thực hiện Hiệp định thương mại tự do" từ ngày 23/12 tới ngày 7/1 năm sau.Việc xúc tiến sửa đổi văn bản luật này nhằm phản ánh toàn bộ nội dung Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vào luật pháp trong nước trước khi hiệp định có hiệu lực vào tháng 2 năm sau.Trước tiên, Bộ Kế hoạch và tài chính bổ sung vào thông tư thi hành bảng thuế suất áp dụng với các mặt hàng nhập khẩu có xuất xứ từ nước tham gia RCEP.Theo đó, hơn 90% các mặt hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Trung Quốc, Australia, New Zealand, và hơn 80% các mặt hàng có xuất xứ từ Nhật Bản, sẽ từng bước được dỡ bỏ hoặc giảm thuế nhập khẩu.Ngoài ra, một điều khoản trong RCEP cũng được phản ánh vào thông tư thi hành, đó là trường hợp các mặt hàng nhập khẩu từ những nước tham gia hiệp định bị đánh thuế chống phá giá hay áp dụng các biện pháp hải quan khẩn cấp, thì Hàn Quốc sẽ thông báo kết quả điều tra thiệt hại của ngành công nghiệp trong nước với nước đối phương. Trong trường hợp áp dụng biện pháp hải quan khẩn cấp, thời gian nâng thuế tối đa là ba năm, được gia hạn tối đa 4 năm.Hiệp định RCEP với sự tham gia của 15 nước, chiếm một phần ba quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), dân số và thương mại toàn thế giới, là hiệp định thương mại tự do đa phương lớn nhất thế giới.