Chỉ định 200 mặt hàng an ninh kinh tế trọng tâm

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Lee Eog-weon ngày 24/12 đã chủ trì cuộc họp lần thứ thứ 5 của "Nhóm chuyên trách về các mặt hàng an ninh kinh tế trọng tâm", thảo luận về việc mở rộng danh mục các mặt hàng an ninh kinh tế trọng tâm, từ hơn 100 mặt hàng lên hơn 200 mặt hàng.Tại cuộc họp, Chính phủ Hàn Quốc đã nghiên cứu danh mục các mặt hàng ở những lĩnh vực mới như quốc phòng, giao thông, vũ trụ, năng lượng.Về 20 mặt hàng ưu tiên quản lý, như dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel, ma-giê, Chính phủ quyết định lập phương án phù hợp tùy theo từng mặt hàng, như đa dạng hóa nguồn nhập khẩu từ nước thứ ba, mở rộng nền tảng sản xuất trong nước, đảm bảo vật liệu thay thế.Đã một tháng kể từ sau khi Chính phủ Hàn Quốc khởi động hệ thống cảnh báo sớm (EWS) với hơn 4.000 mặt hàng phụ thuộc lớn vào một quốc gia nhất định. Tới thời điểm hiện tại, cung cầu các mặt hàng này được đánh giá là đang tương đối thuận lợi.Chính phủ đánh giá ngành chế tạo và các ngành công nghiệp chủ lực ít nguy cơ đối mặt với trở ngại cung cầu ngay lập tức, nhưng vẫn cần giám sát về sự biến động giá cả do quy chế môi trường của các nước lớn.Ngành công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), ngành dược phẩm hiện không có vấn đề lớn về cung cầu. Nhưng ngành nông nghiệp và thực phẩm đang trong tình trạng giá cả tăng cao do dịch COVID-19, đặc biệt là nguyên liệu phân bón đang gặp rủi ro về cung cầu, nên Chính phủ quyết định bổ sung thêm nguồn cung.Danh mục các mặt hàng an ninh kinh tế trọng tâm và phương án ổn định danh mục quản lý ưu tiên được thảo luận cùng ngày sẽ được Chính phủ quyết định lần cuối tại Hội nghị chiến lược an ninh kinh tế đối ngoại sắp tới.