Dự báo về biến đổi khí hậu tại Hàn Quốc trong thế kỷ XXI

Một phân tích cho thấy nếu tiếp tục phát thải carbon như hiện nay, thì tới nửa sau của thế kỷ XXI, Hàn Quốc sẽ phải vật lộn với nắng nóng cao điểm trong ba tháng một năm, và mùa hè có thể dài tối đa tới 6 tháng.Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc ngày 23/12 công bố kết quả dự báo biến đổi khí hậu tại Hàn Quốc dựa trên "Báo cáo đánh giá lần 6" của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC).Theo báo cáo này, nếu áp dụng kịch bản "phát thải carbon lớn" ở ngưỡng như hiện nay, thì nhiệt độ bình quân của Hàn Quốc sẽ tăng thêm 1,5 độ C so với mức 11,9 độ C hiện nay trong giai đoạn nửa đầu thế kỷ XXI (2021-2040). Tới nửa sau cuối thế kỷ (2081-2100), nhiệt độ bình quân của Hàn Quốc còn có thể tăng tới 6,3 độ C.Ngược lại, nếu áp dụng kịch bản "phát thải carbon thấp", giả định Hàn Quốc tích cực xúc tiến lộ trình trung hòa carbon, thì nền nhiệt độ nửa đầu thế kỷ XXI sẽ tăng 1,3 độ C, nửa sau thế kỷ tăng 2,3 độ C.Nếu áp dụng kịch bản phát thải carbon lớn, thì lượng mưa trên toàn Hàn Quốc sẽ tăng 18% so với hiện nay, đặc biệt là tại Jeju tăng 56% trong nửa sau thế kỷ này.Số ngày nắng nóng cao điểm tại Seoul và các địa phương lân cận sẽ tăng gấp 2,4 lần, từ 7,8 ngày như hiện nay lên 18,7 ngày trong nửa đầu thế kỷ; nửa sau thế kỷ tăng lên tới 86,4 ngày, có nghĩa là hầu như nắng nóng khắc nghiệt suốt ba tháng.Trong trường hợp Hàn Quốc thất bại trong việc thực hiện mục tiêu trung hòa carbon thì các mùa trong năm sẽ rơi vào hỗn loạn, mùa đông ngắn đi và mùa hè dài hơn. Trong khi mùa đông sẽ chỉ kéo dài hơn một tháng, thì mùa hè lại dài tới gần nửa năm.Các kịch bản được sử dụng trong kết quả phân tích lần này phản ánh tình hình kinh tế, xã hội trong tương lai, như dân số, kinh tế, sử dụng đất, sử dụng năng lượng dựa theo việc đối phó với biến đổi khí hậu, giảm khí nhà kính.Dự báo biến đổi khí hậu lần này dự kiến sẽ được Chính phủ Hàn Quốc sử dụng trong việc lập chính sách trung hòa carbon.Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc ngày 23/12 đã trình Đóng góp quốc gia tự nguyên (NDC), tức mục tiêu cắt giảm khí thải carbon cho tới năm 2030, lên Ban thư ký Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, với nội dung cắt giảm 40% khí nhà kính so với năm 2018.Để trung hòa carbon vào năm 2050, tức đưa lượng phát thải carbon ròng bằng 0, Chính phủ Hàn Quốc sẽ phải đạt mục tiêu sơ bộ là giảm 290 triệu tấn carbon cho tới năm 2030.