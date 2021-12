Hơn một nửa hộ một thành viên tại Hàn Quốc là người chưa kết hôn

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 24/12 công bố tài liệu thống kê cho biết trong năm 2020, số hộ gia đình một thành viên là 6.643.000 hộ, chiếm 31,7% tổng số hộ gia đình cả nước.Trong số các hộ một thành viên, có 3.341.000 hộ là chưa kết hôn, chiếm tới 50,3%, tăng 6,4% so với kết quả điều tra cách đây 5 năm (43,8%). 20,5% hộ có vợ (hoặc chồng) đã qua đời, giảm 8,9%. 16,1% hộ ly hôn, tăng 0,5%. 13,2% hộ đang sống cùng với vợ (hoặc chồng).Trong số các hộ một thành viên, 20,2% là người dưới 29 tuổi, chiếm nhiều nhất, sau đó là người trên 70 tuổi (18,1%).1.364.000 hộ đã sống một mình dưới ba năm, chiếm 20,5%. 973.000 hộ đã sống một mình trên 20 năm, chiếm 14,6%.Trong số các lý do sống một mình, hạng mục lần đầu được đưa vào điều tra năm ngoái, có 34,3% trả lời vì nơi làm việc, 26,2% trả lời muốn sống độc lập, 17% trả lời vì lý do gia đình, 15,5% là do vợ hoặc chồng qua đời.Trong số các hộ một thành viên, 3,5 triệu hộ trả lời đang trang trải sinh hoạt phí bằng tiền lương từ công việc, chiếm 53,3%. Ngược lại, có 33,6% người trên 60 tuổi trả lời sống bằng nhiều nguồn thu nhập khác nhau, như trợ cấp Nhà nước, tiền hỗ trợ từ con cái, lương hưu; 21,1% trả lời đang trang trải bằng trợ cấp từ Nhà nước và địa phương.