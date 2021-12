COVAX phân bổ thêm hơn 1,28 triệu liều vắc-xin cho Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 23/12 (giờ địa phương) cho biết tổng số lượng vắc-xin COVID-19 phân bổ cho Bắc Triều Tiên đến nay là hơn 8,11 liều, tăng 1,28 liều so với báo cáo tình hình phân bổ vắc-xin COVID-19 đợt hai trước đó của Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility).Với số vắc-xin này, miền Bắc có thể tiêm cho hơn 4,05 người, tương đương 16% dân số. Tuy nhiên, UNICEF cho biết đây chỉ là số liệu vắc-xin phân bổ cho Bình Nhưỡng, trên tức tế thì số vắc-xin này chưa được đưa đến miền Bắc.COVAX ban đầu đã phân bổ hơn 1,99 liều vắc-xin của hãng dược AstraZeneca, sau đó phân bổ thêm 2,97 triệu liều vắc-xin của hãng dược Sinovac và bổ sung 4,73 liều vắc xin AstraZeneca vào tháng trước.Chính quyền Bắc Triều Tiên đã tặng số vắc-xin Sinovac được phân bổ cho các nước có tình hình dịch COVID-19 nghiêm trọng hơn, còn số vắc-xin còn lại chưa thể chuyển đến nước này do chưa hoàn tất các thủ tục hành chính.Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus trong buổi họp báo tháng trước cho biết tất cả các quốc gia trên thế giới đều đã triển khai tiêm vắc-xin COVID-19, ngoại trừ Bắc Triều Tiên và Eritrea (châu Phi).