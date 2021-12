Doanh thu ngành công nghiệp truyện tranh mạng Hàn Quốc năm 2020 tăng 64,6%

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch và Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) ngày 24/12 đã công bố kết quả “Khảo sát thực trạng ngành công nghiệp truyện tranh mạng 2021” và “Khảo sát thực trạng tác giả truyện tranh mạng 2021”, được thực hiện đối với 76 doanh nghiệp truyện tranh mạng (webtoon) và 710 tác giả.Kết quả khảo sát cho thấy doanh thu ngành công nghiệp webtoon của Hàn Quốc năm 2020 đạt 1.538 tỷ won (1,29 tỷ USD), tăng 64,6% so với một năm trước.Doanh thu liên quan đến webtoon chiếm tỷ trọng 64,9%. Cụ thể, nội dung trả phí 61,3%, doanh thu bán nội dung ở nước ngoài 12,1%, doanh thu xuất bản 6,5%, doanh thu bản quyền thứ cấp 6%, doanh thu từ quảng cáo 4,7%.Số lượng tác phẩm truyện tranh mạng mới trong năm 2020 là 2.617 tác phẩm, giảm so với năm 2019 song số lượng tác phẩm độc quyền tăng nhẹ, đạt 1.671 tác phẩm.Số tiền thất thoát do phân phối webtoon bất hợp pháp ước tính rơi vào khoảng 548,8 tỷ won (462,73 triệu USD). Lý do chủ yếu dẫn đến hành vi xem webtoon tại các địa chỉ lậu ở đối tượng học sinh phần lớn là do vấn đề tài chính và ở người trưởng thành là do được chia sẻ đường dẫn.66,5% tác giả webtoon là nữ, 33,5% là nam. Xét về độ tuổi, 83,9% tác giả dưới 40 tuổi, 32,8% tác giả dưới 29 tuổi và 51% tác giả độ tuổi 30.56,2% tác giả truyện tranh mạng bắt đầu sáng tác từ sau năm 2016; 24,2% bắt đầu có tác phẩm đầu tiên từ sau năm 2019. 66,6% tác giả cho biết sáng tác đồng thời cả nội dung và hình ảnh.Năm 2020, thu nhập bình quân của tác trả truyện tranh từng đăng tải truyện dài kỳ trong ít nhất một lần trong năm là 56,68 triệu won (47.790 USD), thu nhập bình quân của tác giả thường xuyên đăng tải truyện dài kỳ trong năm là 81,21 triệu won (68.473 USD); tăng lần lượt 8,28 triệu won (6.989 USD) và 6,58 triệu won (5.549 USD)/năm so với một năm trước.Về đối tác ký kết hợp đồng, chủ yếu các tác giả truyện trang mạng ký kết trực tiếp với ứng dụng truyện tranh (58,2%), với bên thứ ba cung cấp dịch vụ, nhà sản xuất, studio (39,2%), và với các khách hàng khác (2,7%).62,1% tác giả truyện tranh cho biết từng gặp phải bình luận ác ý, trong đó có 67,3% trả lời từng bị căng thẳng bởi những bình luận ác ý.“Khảo sát thực trạng ngành công nghiệp truyện tranh mạng 2021” và “Khảo sát thực trạng tác giả truyện tranh mạng 2021” được đăng tải trên trang chủ của Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc (www.kocca.kr).