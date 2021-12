Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 24/12 công bố phương hướng điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng năm 2022.BOK dự báo trong năm sau, kinh tế Hàn Quốc sẽ duy trì tăng trưởng ở ngưỡng 3%, nhưng cùng với đó thì bất ổn vẫn ở mức cao do diễn biến dịch COVID-19.Vật giá toàn cầu đang leo thang, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng của Hàn Quốc được dự báo sẽ tiếp tục ở ngưỡng 2% trong năm 2022. Vật giá cơ bản cũng tăng gần ngưỡng 2%.Do đó, Ngân hàng trung ương sẽ có sự điều chỉnh lãi suất cơ bản một cách phù hợp với tình hình cải thiện nền kinh tế, đảm bảo ổn định tỷ lệ tăng vật giá trong mức mục tiêu đề ra, giảm nhẹ rủi ro bất cân bằng tài chính.Ngân hàng trung ương sẽ cân nhắc tới tình hình tăng trưởng, xu hướng vật giá, tình trạng bất cân bằng tài chính, sự thay đổi chính sách tài khóa ở các nước lớn để quyết định về thời điểm nâng lãi suất.Điều này cho thấy BOK sẽ theo dõi xu hướng tăng nợ hộ gia đình, xu hướng giá bất động sản, việc Mỹ nâng lãi suất cơ bản, để quyết định thời điểm nâng lãi suất trong nước.BOK cũng sẽ tăng cường giám sát thị trường, do thị trường tài chính và ngoại hối có thể biến động thường xuyên trong quá trình bình thường hóa chính sách tài khóa trong và ngoài nước; đồng thời có biện pháp ổn định thị trường kịp thời nếu cần thiết. BOK cũng sẽ tích cực thực thi vai trò của ngân hàng trung ương trong việc đổi mới, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp bị thiệt hại do dịch COVID-19.