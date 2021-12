Seoul quyết định xin gia nhập CPTPP vào tháng 4 năm 2022

Photo : YONHAP News

Chủ trì Hội nghị chiến lược an ninh kinh tế đối ngoại ngày 27/12, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết Chính phủ Hàn Quốc quyết định xúc tiến phương án nộp đơn xin gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong tháng 4 năm 2022.Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hong cho biết sẽ đẩy nhanh các quy trình liên quan để gia nhập CPTPP, như thảo luận xã hội, thu thập ý kiến dư luận. Nhóm đặc nhiệm (TF) với sự tham gia của Bộ, ngành liên quan sẽ thảo luận về lĩnh vực nhạy cảm có nguy cơ bị thiệt hại khi gia nhập CPTPP cùng phương hướng đối sách bổ sung, đồng thời thực hiện các cuộc tiếp xúc và thảo luận không chính thức với các nước thành viên như nước Chủ tịch CPTPP Singapore và nước Phó Chủ tịch Mexico và New Zealand.Việc Chính phủ ấn định thời gian nộp đơn xin gia nhập CPTPP trong tháng 4 năm sau được phân tích thể hiện quyết tâm hoàn tất quy trình gia nhập trong nhiệm kỳ của Tổng thống Moon Jae-in.Tại cuộc họp, các quan chức cũng đã thảo luận về phương án tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mũi nhọn với Mỹ như chuỗi cung ứng, kinh tế số, cơ sở hạ tầng và giảm khí thải carbon.Ông Hong cho biết Chính phủ sẽ quyết định mức độ tham gia và hợp tác sao cho tối đa hóa lợi ích quốc gia. Đặc biệt, Seoul và Washington sẽ tổ chức Hội nghị bàn tròn công-tư vào nửa đầu năm sau nhằm tìm kiếm dự án cơ sở hạ tầng chung trong các lĩnh vực đầy hứa hẹn như khí hậu và kỹ thuật số, thúc đẩy hợp tác trong việc hỗ trợ cho các nước có thu nhập thấp và trung bình.Mỹ đang xúc tiến Sáng kiến hợp tác cơ sở hạ tầng và khung kinh tế đa phương Ấn Độ-Thái Bình Dương với các nước đang phát triển mang tên B3M (Build Back Better World), tạm dịch là "xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn".