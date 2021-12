Hàn Quốc phê chuẩn sử dụng khẩn cấp thuốc điều trị COVID-19 của Pfizer

Photo : YONHAP News

Cơ quan An toàn dược phẩm và thực phẩm Hàn Quốc (MFDS) chiều ngày 27/12 công bố quyết định phê chuẩn sử dụng khẩn cấp thuốc điều trị COVID-19 dạng viên nén ''Paxlovid" của hãng dược Pfizer.Giám đốc MFDS Kim Gang-lip cho biết cơ quan này đã xem xét về tính an toàn và hiệu quả của thuốc, đồng thời tham vấn với các chuyên gia để đưa ra quyết định trên. Thuốc Paxlovid sẽ được sử dụng cho các bệnh nhân mắc COVID-19 thể nhẹ, để bệnh không diễn biến nặng.Paxlovid là loại thuốc có tác dụng ức chế sự gia tăng của virus bằng cách ngăn chặn enzym phân giải protein, ngăn ngừa sản sinh ra protein cần thiết cho quá trình nhân bản virus.MFDS cho biết sẽ nỗ lực thu thập thông tin người dùng về các tác dụng phụ của thuốc để sử dụng thuốc trong nước một cách an toàn.Mặt khác, tính đến 0 giờ ngày 27/12, Hàn Quốc ghi nhận 4.207 ca nhiễm COVID-19 mới, lần đầu giảm xuống ngưỡng 4.000 ca sau 20 ngày. Nguyên nhân được phân tích là do số mẫu xét nghiệm giảm vào dịp cuối tuần vừa rồi, khi thời tiết rét đậm. Tuy nhiên, Chính phủ nhận định xu hướng tăng ca nhiễm mới đã chững lại.Số ca nguy kịch là 1.078 ca, 7 ngày liên tiếp ở ngưỡng 1.000 ca. Số bệnh nhân chờ giường bệnh giảm còn 107 người. Công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng đạt 79%. Về ca mắc biến thể Omicron, có thêm 49 ca trong nước và 20 ca nhập ngoại, nâng tổng số ca nhiễm biến thể này tại Hàn Quốc lên 445 ca.Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Kwon Deok-cheol phát biểu số ca nhiễm mới đang có chiều hướng chững lại, nhưng chỉ là nhất thời. Dịch bệnh vẫn đang rất khó lường, số ca nhiễm có thể tăng trở lại bất cứ lúc nào do biến thể Omicron.Ông Kwon dẫn một kết quả nghiên cứu của Anh, cho biết việc tiêm phòng mũi vắc-xin thứ ba mang lại hiệu quả phòng ngừa biến thể Omicron lên tới 80%, nên việc tiêm phòng mũi ba không còn là lựa chọn mà là thiết yếu.Các biện pháp siết chặt giãn cách xã hội hiện nay sẽ được áp dụng tới hết Chủ nhật (ngày 2/1/2022). Trong tuần này, Chính phủ Hàn Quốc sẽ mở cuộc họp của Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật, thảo luận về việc có kéo dài lệnh siết chặt phòng dịch hay không và công bố quyết định vào thứ Sáu tuần này (31/12).