Bắt đầu chi trả hỗ trợ cho tiểu thương bị thiệt hại bởi các biện pháp phòng dịch tăng cường

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc cho biết bắt đầu chi trả hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và giới tiểu thương, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi các biện pháp phòng dịch tăng cường từ ngày 27/12.Theo đó, chỉ cần có doanh thu bị giảm hoặc dự kiến sẽ sụt giảm do các biện pháp phòng dịch COVID-19 thì mỗi tiểu thương, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ hoạt động trước ngày 15/12 đều có thể nhận 1 triệu won (843 USD) tiền mặt mà không cần xuất trình giấy tờ chứng minh.Chính phủ sẽ bắt đầu chi trả đợt một cho khoảng 700.000 đối tượng là chủ cơ sở, doanh nghiệp bị hạn chế thời gian mở cửa kinh doanh. Các đối tượng trên có thể đăng ký nhận hỗ trợ tại trang chủ hỗ trợ cho tiểu thương bị thiệt hại do biện pháp phòng dịch từ 9 giờ sáng ngày 27/12.Tiểu thương thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ đợt một sẽ nhận được tin nhắn thông báo từ Chính phủ và được chi trả trong ngày nếu hoàn tất đăng ký nhận hỗ trợ trước 6 giờ chiều cùng ngày.Ngoài ra, Chính phủ dự kiến sẽ chi trả hỗ trợ bổ sung cho 50.000 cơ sở cần giấy ủy quyền của đồng chủ tịch hoặc doanh nghiệp bị hạn chế hoạt động kinh doanh cần có xác nhận của chính quyền địa phương vào trung tuần tháng 1 năm sau.Khoảng 2 triệu doanh nghiệp không thuộc diện hỗ trợ trước đó như các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn cũng sẽ được nhận khoản tiền hỗ trợ bắt đầu từ ngày 6/1/2022.Chính phủ dự kiến sẽ chi trả tiền hỗ trợ lần lượt cho các đối tượng còn lại, căn cứ theo tài liệu về thuế công bố vào trung tuần tháng 1 năm sau để xác nhận cơ sở kinh doanh bị giảm doanh thu.Mọi thông tin chi tiết về tiêu chuẩn nhận hỗ trợ, thủ tục đăng ký được công bố trong thông báo trên trang web chính thức của Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Hàn Quốc. Chính phủ cũng sẽ vận hành đường dây nóng về vấn đề chi trả tiền hỗ trợ cho tiểu thương bị thiệt hại do các biện pháp phòng dịch của Nhà nước (1533-0100), bắt đầu từ ngày 28/12.