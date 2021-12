Doanh thu và người lao động tại các cửa hàng nhượng quyền đều giảm trong năm 2020

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 27/12 công bố kết quả khảo sát cửa hàng nhượng quyền thương hiệu năm 2020. Trong năm ngoái, số cửa hàng nhượng quyền trên cả nước là 236.000 nơi, tăng 9,5% so với một năm trước.Trong số các cửa hàng nhượng quyền thương hiệu, có 46.000 cửa hàng tiện lợi, chiếm nhiều nhất; sau đó lần lượt nhà hàng ẩm thực Hàn Quốc và cửa hàng gà rán.Tuy nhiên, số người lao động làm việc tại các cửa hàng nhượng quyền đã giảm 44.000 người so với một năm trước, đặc biệt giảm mạnh tại các nhà hàng Hàn Quốc, cửa hàng pizza, hambuger, quán cà phê, quán đồ uống không cồn.Cục Thống kê quốc gia phân tích số nhân viên tại các cửa hàng nhượng quyền giảm là do số cửa hàng tự động tăng, công việc giao hàng được thuê qua đơn vị bên ngoài.Trên thực tế, số nhân viên trung bình mỗi cửa hàng nhượng quyền đều giảm ở tất cả các ngành nghề, trừ cửa hàng văn phòng phẩm.Trong năm ngoái, doanh thu của các cửa hàng nhượng quyền cũng giảm so với một năm trước. Đặc biệt, do Chính phủ siết chặt giãn cách xã hội phòng ngừa dịch COVID-19, doanh thu của các quán bia tươi, quán rượu giảm hơn 15%, nhà hàng ẩm thực Hàn Quốc giảm hơn 5%. Doanh thu bình quân của các cửa hàng cũng giảm 9% so với một năm trước, trong đó nhà hàng Hàn Quốc, quán bia và quán rượu giảm mạnh.Đây là lần đầu tiên cả doanh thu và số người lao động tại các cửa hàng nhượng quyền cùng giảm trong lịch sử thống kê.Xét theo địa phương, tỉnh Gyeonggi là nơi tập trung nhiều cửa hàng nhượng quyền nhất, tiếp đó là thủ Seoul và tỉnh Nam Gyeongsang.