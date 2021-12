Seoul tổ chức trực tuyến Lễ đánh chuông Bosingak đón năm mới 2022

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 26/12 thông báo sẽ không tổ chức sự kiện đánh chuông đón năm mới tại tháp chuông Bosingak (Phổ Tín Các) ở quận Jongno vào đêm 31/12, mà chỉ tiến hành theo hình thức trực tuyến tương tự năm ngoái.Lễ đánh chuông đêm giao thừa sẽ được phát qua kênh truyền hình phát sóng mặt đất, truyền hình cáp và kênh Youtube của thành phố Seoul từ 11 giờ 30 phút đêm ngày 31/12. Sự kiện có sự tham dự của các quan chức thành phố Seoul gồm Thị trưởng Oh Se-hoon, Chủ tịch Hội đồng thành phố Kim In-ho, Giám đốc Sở Giáo dục thành phố Joe Hee-yeon, Giám đốc Sở Cảnh sát thành phố Choi Kwan-ho và 10 đại diện là công dân có thành tích xuất sắc trong một năm như nữ cung thủ An San.Đoạn video đánh chuông tại tháp chuông Bosingak cũng sẽ được phát tại các địa điểm đón Mặt trời mọc trên toàn quốc trong ngày đầu năm, chuyển đến người dân tiếng chuông trong thời khắc chuyển giao năm mới.Thị trưởng Oh Se-hoon sẽ tham dự lễ đánh chuông, bày tỏ lòng biết ơn đối với người dân cũng như cam kết sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường trong năm 2022.Chính quyền thủ đô Seoul thông báo lịch vận hành tàu điện ngầm đêm giao thừa vẫn không thay đổi hay kéo dài thêm do sự kiện đánh chuông tổ chức trực tuyến. Đêm 31/12, các tuyến đường xung quanh tháp chuông Bosingak cũng sẽ hoạt động bình thường, không bị chặn. Ngoài ra, Quỹ Kỹ thuật số Seoul có kế hoạch tổ chức sự kiện “Lễ hội đánh chuông đêm giao thừa Seoul” trên ứng dụng ifland, ứng dụng nền tảng về vũ trụ ảo Metaverse từ ngày 26/12 đến ngày 2/1 năm sau.