Kim ngạch xuất khẩu chương trình truyền hình Hàn Quốc tăng 33,9%

Photo : Getty Images Bank

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 27/12 đã công bố kết quả “Khảo sát thực trạng ngành phát thanh truyền hình năm 2021”.Kim ngạch xuất khẩu chương trình truyền hình năm 2020 đạt 491,54 triệu USD, tăng 124,4 triệu USD ( 33,9%) so với năm 2019. Trong đó, xuất khẩu chương trình truyền hình phát sóng mặt đất đạt 285,4 triệu USD, tăng 18,2% so với năm trước đó, kênh truyền hình của bên cung cấp nội dung (Program Provider; PP) đạt 282,99 triệu USD, tăng 48,4%.Mặt khác, kim ngạch nhập khẩu chương trình truyền hình phát sóng mặt đất và bên cung cấp nội dung năm ngoái đạt 59,38 triệu USD, giảm 38,8% so với năm 2019.Năm ngoái, doanh thu từ thị trường truyền hình đạt 18.011,8 tỷ won (15,17 tỷ USD), tăng nhẹ 1,9% so với một năm trước. Trong đó, doanh thu truyền hình trả phí đạt 6.700 tỷ won (5,65 tỷ USD), tăng 5%; truyền hình giao thức internet IPTV đạt 4.283,6 tỷ won (3,61 tỷ USD), vượt xa doanh thu truyền hình mặt đất là 3.566,5 tỷ won (3 tỷ USD) hai năm liên tiếp.Trong các đài truyền hình mặt đất, Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) có doanh thu cao nhất 1.352,2 tỷ won (1,14 tỷ USD), tăng 0,5%; tiếp theo là đài MBC (bao gồm tất cả công ty trực thuộc) đạt 904,6 tỷ won (762,54 triệu USD), tăng 3,4%; và đài SBS đạt 705,5 tỷ won (594,71 triệu USD), giảm 0,3%.Lợi nhuận từ quảng cáo, chiếm tỷ trọng cao nhất trong doanh thu truyền hình mặt đất, đã giảm 9% so với năm 2019 xuống còn 1.001,3 tỷ won (844 triệu USD).Doanh thu của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình ngoại trừ chương trình mua sắm tại nhà (home shopping) là khoảng 3.300 tỷ won (2,78 tỷ USD), giảm 128,9 tỷ won (108,66 triệu USD) so với một năm trước. Doanh thu kênh mua sắm tại nhà ước tính đạt 3.800 tỷ won (3,2 tỷ USD), tăng khoảng 100 tỷ won (84,3 triệu USD) so với năm 2019.Chi phí sản xuất và mua các chương trình phát sóng đạt khoảng 2.881,9 tỷ won (2,43 tỷ USD), giảm 11% chỉ trong một năm. Các đài truyền hình mặt đất đã chi 969,9 tỷ won (817,73 triệu USD) cho việc sản xuất và mua chương trình, giảm 10,5% so với năm 2019; kênh truyền hình tổng hợp chi khoảng 614 tỷ won (517,6 triệu USD) cho chi phí sản xuất và mua nội dung truyền hình, tăng 22,4%; con số này ở truyền hình IPTV là 31,8 tỷ won (26,81 triệu USD), tăng 14,5%.