Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật dự kiến hội đàm ba bên vào tháng 1 năm 2022

Photo : YONHAP News

Đài Phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) ngày 28/12 dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng nước này đưa tin cho biết Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang thảo luận về việc tổ chức cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng ba bên tại đảo Hawaii (Mỹ) vào trung tuần tháng 1 năm sau.Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook, người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Nhật Bản Kishi Nobuo sẽ tham dự hội nghị. Nếu được tổ chức đây sẽ là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật sau hai năm kể từ cuộc hội đàm hồi tháng 11 năm 2019 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mở rộng.Trước đó, Trưởng Phòng Chính sách quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Man-ki ngày 2/10 đã có cuộc điện đàm với Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương Ely Ratner và Vụ trưởng Vụ chính sách quốc phòng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Masuda Kazou, tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác an ninh ba bên và nhất trí tìm kiếm trao đổi cấp cao, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng.Ngoài ra, Bộ trưởng Suh và người đồng cấp Mỹ Austin đã có cuộc gặp gỡ nhân Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 53 diễn ra tại thủ đô Seoul ngày 2/12 vừa qua. Tại cuộc họp, quan chức hai nước khẳng định tầm quan trọng của hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật trong việc đối phó liên quan đến việc Bắc Triều Tiên đang xúc tiến phát triển tên lửa và hạt nhân.Đài NHK dự đoán tại hội đàm sắp tới, Bộ trưởng ba nước sẽ tập trung thảo luận về phương án ứng phó trong việc phi hạt nhân hóa miền Bắc và các vụ phóng thử tên lửa vi phạm nghị quyết Liên hợp quốc của nước này.Tuy nhiên, có khả năng cuộc họp lần này sẽ chuyển sang tổ chức theo hình thức trực tuyến do biến thể mới Omicron của virus COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Đài NHK cho biết hình thức thức tổ chức hội nghị sẽ được quyết định sau khi cân nhắc tình hình biến thể Omicron.