Số ca nhiễm COVID-19 mới xuống ngưỡng 3.000 ca sau gần một tháng

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 28/12, Hàn Quốc ghi nhận 3.865 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm xuống ngưỡng 3.000 ca sau gần một tháng. Số ca nhiễm mới giảm 341 ca so với một ngày trước và giảm 1.329 ca chỉ trong một tuần.Theo địa phương, thủ đô Seoul phát sinh 1.254 ca, tỉnh Gyeonggi 1.045 ca và thành phố Incheon 233 ca, chiếm 67% số ca nhiễm mới trên cả nước.Cơ quan phòng dịch nhận định dịch COVID-19 có dấu hiệu chững lại nhờ công tác tiêm chủng mũi thứ ba cho người cao tuổi, đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng cho người chưa tiêm và áp dụng các biện pháp phòng dịch tăng cường từ đầu tháng.Tuy số ca nhiễm giảm nhưng số ca bệnh nặng vẫn tăng. Số ca bệnh nặng ghi nhận ngày 28/12 tăng thêm 24 ca, lên tổng cộng 1.102 ca, xu hướng tăng 8 ngày liên tiếp kể từ ngày 21/12.Thêm 46 ca tử vong do COVID-19, nâng số ca tử vong lên 5.346 ca, tỷ lệ tử vong là 0,87%. Chính phủ dự đoán số ca bệnh nặng và tử vong có thể sẽ còn tăng cho đến tuần sau.Trong buổi họp báo thường kỳ một ngày trước, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cho biết nếu số ca nhiễm ở người trên 60 tuổi giảm nhờ hiệu quả của việc tiêm phòng vắc-xin mũi ba, thì số ca bệnh nặng và tử vong cũng sẽ giảm trong vòng một đến hai tuần tới.Số ca nhiễm biến thể Omicron đến nay là 449 ca, tăng 4 ca, trong đó có 2 ca trong cộng đồng và 2 ca ngoại nhập.Tỷ lệ hoàn tất hai mũi tiêm vắc-xin tại Hàn Quốc tính đến 0 giờ ngày 28/12 đạt 82,5%, tỷ lệ tiêm mũi thứ ba đạt 31,1% dân số.Công suất giường cho bệnh nhân nặng trên cả nước là 76,7%, tại thủ đô Seoul là 78,6%. Tuy công suất vận hành giường bệnh vẫn ở mức cao song không còn trong trình trạng nghiêm trọng nhờ biện pháp bổ sung giường bệnh gần đây.Mặt khác, Chính phủ sẽ chi trả 300 tỷ won (252,82 triệu USD) tiền bồi thường thiệt hại cho các cơ sở y tế tư nhân không thể hoạt động khám chữa bệnh thông thường do điều trị cho bệnh nhân COVID-19.Chính phủ có thể sẽ xem xét tình hình số ca nhiễm mới trong ngày 29/12 và công bố lệnh giãn cách xã hội tiếp theo vào ngày 31/12.