Hàn Quốc chính thức chuyển đổi trung hòa carbon từ năm sau, nâng cao vị thế cường quốc chế tạo

Photo : Getty Images Bank

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 28/12 công bố kế hoạch công việc năm 2022, với 4 nội dung chính là đổi mới và chính thức chuyển đổi trung hòa carbon, đẩy mạnh vị thế là cường quốc chế tạo toàn cầu, ổn định chuỗi cung ứng và thực hiện an ninh kinh tế, xúc tiến "thương mại tạo ra của cải cho quốc gia".Trước tiên, về việc chuyển đổi trung hòa carbon, Hàn Quốc sẽ chính thức phát triển công nghệ trọng tâm về carbon thấp, nhằm đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng sạch ở lĩnh vực năng lượng. Chính phủ sẽ lập tiêu chuẩn pháp lý, đổi mới các loại giấy tờ cấp phép, để thiết lập nền tảng mở rộng phổ cập năng lượng tái tạo.Bộ Công nghiệp nâng số ngày dự trữ kim loại hiếm từ 56,8 ngày như hiện nay lên 100 ngày, bổ sung thêm 470.000 thùng dầu vào kho dự trữ dầu quốc gia, tập trung ổn định nguồn cung tài nguyên.Nhằm tạo ra một sự chuyển đổi lớn trong lĩnh vực công nghiệp, Hàn Quốc sẽ nâng gấp đôi đầu tư công nghệ trung hòa carbon, phát triển công nghệ phát thải carbon thấp như sản xuất thép khử hydro, chuyển đổi nguyên liệu sinh học. Chính phủ sẽ mở rộng ưu đãi thuế với các khoản đầu tư của doanh nghiệp vào công nghệ trung hòa carbon, hỗ trợ vốn, nhằm thúc đẩy đầu tư tư nhân.Để nâng cao vị thế là một cường quốc chế tạo toàn cầu, Hàn Quốc sẽ đẩy nhanh đổi mới kỹ thuật số và phát thải carbon thấp ở những ngành công nghiệp chủ lực như đóng tàu, thép, hóa học, máy móc, theo đuổi tăng trưởng thực chất.Ở lĩnh vực đóng tàu, Hàn Quốc sẽ nâng cao năng lực đóng tàu thông qua nghiên cứu và phát triển "tàu thông minh" tự động hóa toàn công đoạn, "tàu không phát thải carbon". Ở lĩnh vực thép, Chính phủ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công đoạn sản xuất, sản phẩm mang lại giá trị gia tăng cao, chuẩn bị cho thời kỳ chuyển đổi sản xuất thép bằng điện, hydro. Về lĩnh vực máy móc, Chính phủ sẽ tăng cường hỗ trợ năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp thông qua phát triển các máy móc không gây ô nhiễm môi trường, như động cơ hydro, hạ tầng sạc điện cho máy móc xây dựng chạy bằng điện.Để ổn định chuỗi cung ứng và đảm bảo an ninh kinh tế, Hàn Quốc sẽ xây dựng một hệ thống rà soát trọng điểm, tập trung vào các mặt hàng quan trọng hoặc cần quản lý gấp trong số các mặt hàng phụ thuộc lớn vào nước ngoài. Seoul sẽ cân nhắc tình hình cung cầu các mặt hàng an ninh kinh tế trọng tâm để từng bước triển khai các biện pháp như mở rộng kho dự trữ, đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, thiết lập nền tảng sản xuất trong nước.Đối với lĩnh vực thương mại, Hàn Quốc sẽ xúc tiến "thương mại tạo ra của cải cho quốc gia", nâng cao năng lực cạnh tranh toàn ngành công nghiệp như một đối sách chiến lược. Chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa nhằm giải tỏa vấn đề lớn nhất cho các doanh nghiệp xuất khẩu hiện nay là vận tải hàng hóa, mở ra thời đại kim ngạch xuất khẩu 700 tỷ USD/năm.Hiện tại, kim ngạch xuất khẩu cao kỷ lục của Hàn Quốc đang là 604,9 tỷ USD năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu tính tới ngày 13/12 vừa qua đã vượt qua mức này, ước tính sẽ vượt 640 tỷ USD cả năm nay.Hàn Quốc sẽ xúc tiến gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đẩy nhanh ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) với các thị trường mới nổi như Trung Nam Mỹ, Trung Đông, châu Phi, phương Bắc mới; tăng cường quan hệ đối tác thương mại.