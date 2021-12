Đa số doanh nghiệp Hàn Quốc nhận định tiêu cực về triển vọng kinh tế tháng 1/2022

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc (KERI) thuộc Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 28/12 cho biết chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) tháng 1 năm 2022 dự báo đạt 96,5 điểm, giảm 3,8 điểm so với tháng 12 (100,3 điểm).Chỉ số BSI phản ánh nhận thức của doanh nghiệp về tình hình nền kinh tế. Nếu chỉ số này dưới 100 điểm có nghĩa là số doanh nghiệp có cái nhìn lạc quan về nền kinh tế nhiều hơn số doanh nghiệp có nhận định tiêu cực.Dự báo chỉ số BSI xuống dưới ngưỡng 100 điểm hồi tháng 8 (95,2 điểm), sau đó vượt hơn 100 điểm 4 tháng tiếp theo từ tháng 9-12 rồi lại giảm xuống dưới 100 điểm sau 5 tháng.Theo ngành nghề, chỉ số BSI ngành chế tạo đạt 94,2 điểm, ngành phi chế tạo đạt 99,4 điểm. Trong ngành chế tạo, doanh nghiệp ô tô và các ngành công nghiệp phụ trợ chính đều cho thấy tâm lý bi quan, chỉ số BSI đều dưới ngưỡng 90 điểm. Cụ thể, ô tô và thiết bị vận tải khác đạt 88,6 điểm, kim loại và chế phẩm gia công kim loại là 85,3 điểm, vật liệu và sản phẩm phi kim loại là 86,7 điểm.Liên đoàn công nghiệp giải thích sản lượng sản xuất và bán hàng của doanh nghiệp chế tạo xe ô tô thành phẩm giảm do gián đoạn nguồn cung chíp bán dẫn kéo dài. Điều này gây ảnh hưởng đến ngành hàng trung gian như lốp xe và kim loại cơ bản.Ngành phi chế tạo dự kiến sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tập trung ở các lĩnh vực chịu tác động lớn từ dịch COVID-19 như giải trí, nhà hàng, khách sạn (83,3 điểm), buôn bán sỉ và lẻ (92,7 điểm).Trong tháng 1 năm sau, chỉ số BSI về nhu cầu nội địa đạt 94,6 điểm, xuất khẩu 98,4 điểm; cho thấy các doanh nghiệp có cái nhìn bi quan về triển vọng kinh tế trong và ngoài nước.KERI dự đoán nhu cầu trong nước sẽ giảm do tâm lý tiêu dùng thu hẹp bởi các biện pháp phòng dịch tăng cường của Chính phủ. Ngoài ra, xuất khẩu sẽ chững lại cho chi phí xuất khẩu cao, giá cước vận tải biển đang ở mức cao kỷ lục.Ngoại trừ đầu tư (103,3 điểm) và tuyển dụng (106 điểm), chỉ số BSI về tình hình nguồn vốn, khả năng sinh lời đều ở mức không tích cực, lần lượt là 96,7 điểm và 92,9 điểm; và hàng tồn kho đạt 104,1 điểm, mức dư thừa. Do giá nguyên vật liệu đầu vào leo thang cùng với tình trạng cảng biển tắc nghẽn, chỉ số BSI về khả năng sinh lời ở mức thấp nhất trong năm 2021, còn hàng tồn kho lại ở mức cao nhất. Hàng tồn kho càng cao, tình hình càng tiêu cực.Chỉ số BSI tháng 12 đạt 100,3 điểm, giảm 1,9 điểm so với tháng 11 (102,2 điểm).Kết quả điều tra lần này được tiến hành đối với 600 doanh nghiệp dựa trên số liệu về doanh thu.