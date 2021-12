Chỉ số lòng tin doanh nghiệp cải thiện ba tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 29/12 công bố báo cáo chỉ số lòng tin của các doanh nghiệp (BSI). Theo đó, chỉ số BSI toàn ngành công nghiệp tháng 12 đạt 87 điểm, tăng 1 điểm so với tháng trước.Chỉ số BSI phản ánh nhận thức của doanh nghiệp về tình hình nền kinh tế. Nếu chỉ số này dưới 100 điểm có nghĩa là số doanh nghiệp có cái nhìn bi quan về nền kinh tế nhiều hơn số doanh nghiệp có nhận định lạc quan.Chỉ số BSI toàn ngành công nghiệp đạt 88 điểm trong tháng 6, sau đó giảm xuống 84 điểm vào tháng 9, rồi có xu hướng cải thiện nhẹ trong ba tháng tiếp theo.Theo ngành nghề, chỉ số BSI ngành chế tạo tháng 12 đạt 95 điểm, tăng 5 điểm so với tháng 11; trong khi đó, ngành phi chế tạo giảm 1 điểm còn 82 điểm. Cụ thể, trong ngành chế tạo, chỉ số BSI kim loại cơ bản giảm do nhu cầu các ngành công nghiệp như xây dựng chững lại; nhưng lĩnh vực điện tử-video-thiết bị truyền thông lại tăng 12 điểm nhờ nhu cầu về sản phẩm và phụ tùng điện tử cải thiện; gia công kim loại cũng tăng 9 điểm do đơn đặt hàng máy móc và phụ tùng ô tô tăng.Khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến các doanh nghiệp ngành chế tạo trong tháng 12 là giá nguyên vật liệu leo thang, tiếp đến là tình hình kinh tế bất ổn và nhu cầu trong nước không tiến triển.Trong khi đó, ngành phi chế tạo, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, trì trệ do dịch COVID-19 tái bùng phát, khiến Chính phủ phải siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội.Trong tháng 12, chỉ số BSI lĩnh vực vận tải, kho bãi giảm 11 điểm do vận tải hành khách giảm; lĩnh vực buôn bán sỉ, lẻ cũng giảm 5 điểm do doanh thu bán hàng trực tiếp giảm. Doanh nghiệp ngành phi chế tạo cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là tình hình kinh tế bất ổn, tiếp theo là thiếu nhân lực, chi phí lao động tăng và nhu cầu trong nước không cải thiện.Chỉ số BSI tháng 1 năm sau được dự đoán đạt 84 điểm, giảm 1 điểm so với tháng 12. Trong đó, chỉ số BSI ngành chế tạo là 92 điểm, tăng 4 điểm so với tháng 12; và chỉ số BSI ngành phi chế tạo là 78 điểm, giảm 5 điểm do lĩnh vực dịch vụ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các biện pháp phòng dịch tăng cường.Chỉ số niềm tin kinh doanh (ESI) tháng 12 đạt 104,6 điểm, giảm 1,7 điểm so với tháng trước. ESI là số liệu kết hợp giữa chỉ số lòng tin của doanh nghiệp (BSI) và chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI).Khảo sát lần này được thực hiện từ ngày 14-21/12 đối với 3.255 doanh nghiệp, trong đó 2.784 doanh nghiệp đã trả lời khảo sát.