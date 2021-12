Số ca nhiễm COVID-19 nặng tiếp tục xác lập mức cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 29/12, Hàn Quốc ghi nhận 5.409 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 5.283 ca phát sinh trong cộng đồng và 126 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm mới phát sinh trong ngày 28/12 nhiều hơn 1.544 ca so với một ngày trước đó và quay lại ngưỡng 5.000 ca sau ba ngày kể từ ngày 26/12 (5.418 ca).Số ca bệnh nặng là 1.151 ca, tăng 49 ca so với một ngày trước, tiếp tục là con số cao kỷ lục kể từ đầu dịch. Số ca bệnh nặng đã duy trì ở ngưỡng 1.000 ca 9 ngày liên tiếp, kể từ ngày 21/12.Thêm 36 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 5.382 ca, tỷ lệ tử vong là 0,87%. Số ca nhiễm biến thể mới Omicron tính đến nay là 558 ca, tăng 109 ca chỉ sau một ngày, gồm 40 ca phát sinh trong cộng đồng và 69 ca ngoại nhập.Theo địa phương, thủ đô Seoul phát sinh 1.869 ca, tỉnh Gyeonggi 1.608 ca, thành phố Incheon 309 ca; chiếm 71,7% số ca nhiễm mới trên toàn quốc.Tính đến 0 giờ ngày 29/12, số người hoàn tất hai mũi tiêm vắc-xin COVID-19 đạt 82,6% dân số, số người đã tiêm mũi ba vắc-xin đạt 32,3% dân số.27.000 bệnh nhân đang điều trị tại nhà, không còn ca phải chờ hơn một ngày để được chỉ định giường bệnh. Công suất giường dành cho ca bệnh nặng trên toàn quốc là 75%, công suất giường tại bệnh viện chuyên điều trị bệnh truyền nhiễm là khoảng 54%.Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc tình hình, dự kiến công bố biện pháp phòng dịch điều chỉnh áp dụng từ tuần sau vào ngày 31/12 tới.