Số cặp ly hôn tại Hàn Quốc giảm kỷ lục trong tháng 10

Photo : YONHAP News

Kể từ sau khi bùng phát đại dịch COVID-19, số cặp ly hôn tại Hàn Quốc liên tiếp có chiều hướng giảm.Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 29/12 công bố số cặp ly hôn trong tháng 10 đạt hơn 7.700 cặp, giảm tới hơn 17% so với một năm trước, mức giảm kỷ lục xét trong các tháng 10 từ trước tới nay.Số cặp ly hôn đã có chiều hướng giảm 7 tháng liên tiếp kể từ tháng 4. Tổng số cặp ly hôn trong 10 tháng đầu năm 2021 giảm khoảng 5% so với cùng kỳ năm 2020.Cục Thống kê nhận định số cặp ly hôn giảm là do số cặp kết hôn có chiều hướng giảm từ năm 2012.Số trẻ chào đời trong tháng 10 là hơn 27.000 trẻ, giảm hơn 5% so với một năm trước, tiếp tục đà giảm 71 tháng liên tiếp.Đặc biệt, tổng số trẻ chào đời trong vòng 10 tháng đầu năm là 224.000 trẻ. Dự kiến nối tiếp năm ngoái, số trẻ chào đời của cả năm 2021 sẽ tiếp tục dưới ngưỡng 300.000 trẻ.Trong khi đó, số người tử vong trong tháng 10 là 27.000 người, tăng gần 5% so với một năm trước, mức tăng cao nhất trong vòng 11 năm xét riêng tháng 10. Cục Thống kê phân tích do dân số trên 65 tuổi tăng, số ca tử vong cũng có khuynh hướng tăng theo.Dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên hơn 7.000 người trong tháng 10, mức giảm sâu kỷ lục, duy trì đà giảm tự nhiên hai năm liền, từ tháng 11 năm 2019.Trong tháng 10 có hơn hơn 15.000 cặp kết hôn, giảm 7,7% so với một năm trước.